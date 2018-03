'Alanya sahilleri yağmalanıyor'

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayınladığı mesajlarla Alanya'daki sahil yağmasına dikkat çekti. İşte Dim'in kısa sürede çok sayıda retweet ile beğeni alan tespit ve mesajları:

"Bereketli bir turizm sezonuna gireceğimiz anlaşılınca Alanya'da her yer şantiyeye döndü. Özellikle sahiller resmen yağmalanıyor. Biri yer, diğeri bakar misali uygulanan çifte standart can sıkıcı. Ya hepsi yıkılsın ya da hepsine bir plan dahilinde izin verilsin.Halkla denizin arasına resmen duvar ören, şehri denizden kopartan bazı işletmeler var ki, ya 9-10 metrekare ruhsatlarıyla 300-400 metrekare yer kapatmışlar ya da hiç ruhsatsız ha babam büyüyorlar. Daha kötüsü bunlar kötü emsal oluyor. Tüm sahil bunlarla dolacak az kaldı. Daha da kötüsü, sahilleri parselleyen bu usulsüz işletmelere göz yumanlar bu şehre ihanet ediyorlar. Alanya’yı sinsice ele geçirmeye başlayan Arap sermayesine pazarlanmaya başlanan bu tip yerler, rantiyecilerin ve işbirlikçilerinin ağzının suyunu akıtıyor. Alanya sahipsiz değil!"