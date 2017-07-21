Alanya plajında panik! Rus kadın turist ölümden döndü 

KEYKUBAT Plajı’nda 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, tatil için eşiyle beraber Alanya’ya gelen Rus uyruklu Cristina Avilo (24), serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan Avilo, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, kumsala çıkartıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Rus turisti ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Avilo’nun hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.