Alanya plajında panik! Rus kadın turist ölümden döndü 

KEYKUBAT Plajı’nda 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, tatil için eşiyle beraber Alanya’ya gelen Rus uyruklu Cristina Avilo (24), serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan Avilo, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, kumsala çıkartıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Rus turisti ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Avilo’nun hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.