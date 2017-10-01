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Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Yiğit'ten iddialara sert yanıt

Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, kendisi hakkında "Görev süresince hiç borç ödemedi" dedikodularının ardından odanın ödediği borçlarını askıya çıkardı

Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Yiğit'ten iddialara sert yanıt

Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, kendisi hakkında "Görev süresince hiç borç ödemedi" dedikodularının ardından odanın ödediği borçlarını askıya çıkardı

01 Ekim 2017 Pazar 16:41
Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Yiğit'ten iddialara sert yanıt
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit,  kamuoyunda bazı kişilerce dile getirilen "Hasan Yiğit görev süresince odanın hiç borcunu ödemedi" iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Eski başkan Bekir Akış'tan devraldığı ve ödediği borçları askıya çıkartan Yiğit, “Biz Alanya Pazarcılar Odası’nı seçimi kazanıp eski başkan Bekir Akış’tan devir aldığımızda odanın borcu 1 milyon TL idi. Bu borç ilaveli bir şey değil gerçek. Faturalı ve belgeli bir borç. Ayrıca odanın ismine leke gelmesin diye faturasız olan ve sonradan karşımıza çıkan başka borçları da ödemek zorunda kaldık. Bu zaman kadar ödediğimiz tüm borç ve çekler belgeli bir şekilde elimizde mevcut.  Bazı arkadaşlar 'Odanın bu kadar borcu yok' diyormuş. Borcu yoksa gidip bizi mahkemeye versinler. O zaman her şey ortaya çıksın" dedi. Yiğit, bugüne dek ödediği borçları da kalem kalem çıkararak Pazarcılar Odası binasının girişine astırdı ve üyelere "Merak eden varsa gelip nereye ne ödemişiz görebilir" çağrısı yaptı.

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Son Güncelleme: 01.10.2017 16:47
Anahtar Kelimeler:
Pazarcılar Odası BaşkanHasan YiğitAlanya
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