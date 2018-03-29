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Alanya'nın yakından tanıdığı isim gözaltına alınıp 1 milyon TL'sine el konuldu

Uzun süre Alanya'da yaşayan Çiftlik Bank benzeri bir sistemde önce parasını kaptıran, daha sonra "Birlik Beraberlik Hayvancılık" adı altında sanal çiftlik ürünleri satan Serkan Erden gözaltına alınıp 1 milyon TL'sine el kondu. Alanya'da çok sayıda arkadaşı olan ve sürekli Alanya ile ilgili paylaşımlar yapan Erden geçtiğimiz günlerde Dim Web TV'ye bağlanıp hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı

Alanya'nın yakından tanıdığı isim gözaltına alınıp 1 milyon TL'sine el konuldu

Uzun süre Alanya'da yaşayan Çiftlik Bank benzeri bir sistemde önce parasını kaptıran, daha sonra "Birlik Beraberlik Hayvancılık" adı altında sanal çiftlik ürünleri satan Serkan Erden gözaltına alınıp 1 milyon TL'sine el kondu. Alanya'da çok sayıda arkadaşı olan ve sürekli Alanya ile ilgili paylaşımlar yapan Erden geçtiğimiz günlerde Dim Web TV'ye bağlanıp hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı

29 Mart 2018 Perşembe 12:36
Alanya'nın yakından tanıdığı isim gözaltına alınıp 1 milyon TL'sine el konuldu
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ÇİFTLİK Bank benzeri piramit satış yöntemi uygulayan Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin İstanbul’daki merkezine ve Konya’daki çiftliğine operasyon düzenlendi. Şirketin sahibi Serkan Erden İstanbul’da, babası Enser Erden de Konya’da gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi. Serkan Erken'in daha önce benzer bir sistemle dolandırıldığı ardından bu şirketi kurduğu iddia ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vurgun yaptığı yönünde şikâyetler bulunan İstanbul merkezli Birlik Beraberlik Tarım  ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında bir süre önce soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, şirketin Çiftlik Bank benzeri piramit satış yöntemiyle binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı belirlendi. Şirket sahibi Serkan Erden ve şirket yöneticisi babası Enser Erden hakkında tüm mal varlıklarına el koyma ve  gözaltı kararı verildi. Serkan Erden, Mecidiyeköy’deki şirket merkezinde gözaltına alındı. Babası Enser Erden ise Konya’daki çiftlikte yakalandı. Baba ve oğul Mali Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

Serkan Erden’in Facebook sayfasında, geçtiğimiz yıl haziran ayında yaptığı paylaşımda şöyle dediği görülüyor: “Hamdolsun alnımızın  akıyla  bu haftaki ödemelerimizi de  yaptık. Dünyanın  en #yasal,#resmi,#seffaf ve #uretim yapan ilk ve tek #Network sistemi. www.bbciftligi.com.” 

'GÜVEN' MESAJLARI
Geçen yıl Konya Çumra’da kurulan şirketin Facebook sayfasında, çiftliğin kurulması ve  ineklerin alındığı duyurusu yapılırken, güvenilirlik vurgusu yapmak için şirketin kuruluş belgeleri paylaşılmış.
Çiftlik Bank’ta olduğu gibi logosunda inek resmi kullanan Serkan Erden, paylaşımında, “Bizden daha şeffaf bir network firması varsa söz tüm yatırımlarımızı oraya yapacağız. Haydi hodri meydan, dolandırıcı olmayan tüm firmalar açıklasın. Arkadaşlar yatırım yaparken kesinlikle resmi evraklarınızı isteyin” diyor.
Yine Facebook sayfasında, “Ödenen her kazanç bizlerin gururudur....3 inekle çıktığımız  bu yolda sadece 6 ay gibi bir sürede 90’ın üzerinde inek 2 milyona yakın yatırım 3 ayda 20 kat şirket büyümesi veeee Marketler zincirinin ilk şubesini açma gururunu yaşıyoruz. Sizlerde bizimle kazanmak istiyorsanız www.bbciftligi.com” deniyor.

ÖNCE O DA DOLANDIRILMIŞ!
DHA'nın haberine göre ise Serkan Erden benzer sistemin mağduru olduğu için çiftlik kurmuş. Video paylaşım sitesine yüklediği videoya göre Erden, eşinden habersiz girdiği bir çiftlik oluşumundan dolandırıldığını ifade ediyor. Bütün parasını sisteme kaptırdıktan sonra konuyu eşine aktardığını belirten Erden, "Bundan 1 sene önce ben de paramı kaptırdım. O gün bir karar aldım. Öyle bir sistem kuracağım ki paradan ziyade ailenin olacağı bir sistem" diye konuştu. Birlik beraberlik çiftliğini 300 liraya kurduğunu söyleyen Erden, sisteme katılanlardan aldığı parayla açtığı marketin de videosunu paylaştı.

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