Alanya'nın kazananı Türktaş oldu

TÜREL, Antalya genelinde 618 bin 916 oy alırken, rakibi Muhittin Böcek 676 bin 568 oyla Antalya’nın yeni belediye başkanı oldu. Seçim döneminde Cumhur İttifakı’nın adayları ‘Alanya’da Yücel, Antalya’da Türel’ sloganı ile Alanya’da oy istedi. Slogan Alanya’da karşılık buldu. Menderes Türel Alanya’dan 86 bin 050 oy alırken, Muhittin Böcek’in Alanya oyu ise 71 bin 790 oldu. Türel, rakibi Böcek’ten daha fazla oy almasına karşın seçimi kaybederken, Alanya’da seçimlerin galibi, CHP’nin eski ilçe başkanlarından Şevki Türktaş oldu. Damadı Fevzi Alaeddinoğlu’nun meclis listesinde yer aldığı Adem Murat Yücel için destek isteyen Türktaş, Cumhur İttifakı’nın Antalya adayı Menderes Türel’in yerine Millet İttifakı’nın adayı Muhittin Böcek’e destek istemişti. Alanya’da Yücel, Antalya’da Böcek kazanınca siyasi kulislerde “Bu seçimin kazananı Şevki Türktaş oldu” yorumları yapıldı. Türktaş, başta Oba ve Cikcilli olmak üzere pek çok mahallede bulunan sitelerinin duvarlarına Yücel ve Böcek’in dev afişlerini asmıştı.