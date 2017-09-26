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Alanya'nın gözü İBB Meclisi'nde

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı kim olacak? sorusu yarınki İBB Meclisi'nde yanıt bulacak

Alanya'nın gözü İBB Meclisi'nde

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı kim olacak? sorusu yarınki İBB Meclisi'nde yanıt bulacak

26 Eylül 2017 Salı 00:01
Alanya'nın gözü İBB Meclisi'nde
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Haber: Alper KUTAY

KADİR Topbaş'ın sürpriz istifasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Belediye Başkanı Alanyalı Avukat Mevlüt Uysal’ı istediği iddia edilmişti. Türkiye'deki basın kuruluşları içerisinde ilk kez geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Alanya'nın gündeme getirdiği "İBB'ye Alanyalı Başkan" haberi, Fox TV'deki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya tarafından tüm Türkiye'ye duyuruldu. Kulislerde konuşulanlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan istişare toplantısında Göksel Gümüşdağ ismi gündemdeydi ancak ibrenin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a döndüğü öğrenildi.
ALANYA DA HEYECANLA BEKLİYOR
Başbakan Binali Yıldırım da konuya ilişkin açıklamasında, "Kadir Topbaş'ın yerine ilçe belediye başkanlarından biri gelir muhtemelen" demiş, Yeni Alanya'nın yaşanan gelişmelerin ardından "Aday siz misiniz?" sorusunu yönelttiği Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Şu an için benim ağzımdan kesinleşmiş bir şey varmış gibi yazılması uygun değil. Biz de Perşembe günkü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınacak kararı bekleyeceğiz" açıklaması yapmıştı. Şimdi gözler, yarın yapılacak İBB Meclisi'nde üyelerin kritik oylamasının sonucuna çevrildi. Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi'nde doğup büyüyen, ilkokul, ortaokul ve liseyi Alanya'da bitirip İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Mevlüt Uysal'ın İBB Başkanı olma ihtimali Alanyalı hemşerileri tarafından sevinçle karşılanmıştı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiİBB MeclisAlanyaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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