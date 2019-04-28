Alanya'nın fethi kutlanacak

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV), Alanya'nın 798. Fetih Yılı nedeniyle pazartesi sabah saat 09.00'da Alaaddin Keykubat Anıtı önünde çelenk sunma töreni ve Alanya Kültür Merkezi’nde 'Alanya'nın Fethi' konulu bir panel düzenleyecek

Alanya'nın fethi kutlanacak
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ALANYA'NIN Dinek girişinde bulunan Alaaddin Keykubat Anıtı önünde çelenk sunma töreni ile başlayacak olan program, Kültür Merkezi’nde 'Alanya'nın Fethi' konulu panelle devam edecek. 

ALANYA NASIL FETHEDİLDİ?

Rivayete göre; Alanya’ya adını da veren Sultan Alaeddin Keykubat, Alanya Kalesi’ni 1222 yılında uzun süre kuşatmış, birçok hücum ve kayıplara karşın, kaleyi bir türlü ele geçirememiştir. Bunun üzerine bir gece, 15 bin keçinin boynuzlarına birer mum yaktırarak askerleriyle hücuma geçmiş ve kaledeki düşman askerlerine şöyle seslenmiştir: “İşte, karşıda savaşa hazır binlerce askerimi görüyorsunuz. Boş yere kan dökülmesin. Kaleyi teslimden başka çareniz yoktur.” Kale komutanı da ister istemez bu öneriyi kabul etmek zorunda kalmış, kaleye bu nedenle uzun bir süre “Keçi kalesi” denilmiştir.

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