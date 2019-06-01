Alanya'nın büyük değeri Ehmedek'e saat ayarı

DAMLATAŞ Plajı'ndan 1. Derece Arkeolojik SİT olan Alanya Kalesi'ne uzanan 900 metrelik hattan oluşan Alanya Teleferik 19 Ağustos'ta hizmete açılmıştı. Damlataş Plajı'ndan yaklaşık 300 rakımdaki Alanya Kalesi'nin içerisinde bulunan Ehmedek bölgesine çıkışı sağlayan Alanya Teleferik'e yerli ve yabancılar açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gösterdi. Teleferikten inen ziyaretçilerin ilk adresi ise Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden Cumhuriyet'e kadar karakol olarak kullanılan Ehmedek oluyor. I.Alaadin Keykubat tarafından Kızıl Kule’den bir sene sonra Helenistik dönem kalıntılarının üzerinde inşa ettirilen Ehmedek görenleri kendine hayran bırakıyor. Ancak ziyaretçiler Ehmedek kapısının erken saatte kapatılmasıyla gezilerinin yarım kaldığını her fırsatta dile getiriyordu. Alanya'nın en önemli gündem maddesinden biri olan Ehmedek kapısının 19:00'da kapatılması sorunu çözüldü. Bugün itibariyle Ehmedek kapısının 23:00'da kapatılmasına karar verildi. Alınan kararı yerinde bulan ziyaretçiler memnuniyetlerini dile getirip yetkililere teşekkür etti.





Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 22:38