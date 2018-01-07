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Alanya Minibüsçüler Odası başkanlık seçimleri başladı

Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler Ve Servis Aracı İşletmecileri Odası'nın 6. Olağan Genel Kurulu başladı

Alanya Minibüsçüler Odası başkanlık seçimleri başladı

Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler Ve Servis Aracı İşletmecileri Odası'nın 6. Olağan Genel Kurulu başladı

07 Ocak 2018 Pazar 12:15
Alanya Minibüsçüler Odası başkanlık seçimleri başladı
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ALANYA Belediye Düğün Salonu'nda saat 10.00'da başlayan genel kurulda mevcut başkan Doğan Bacak, Paşa Özkan, Nevzat Toksöz yarışıyor. Genel kurula Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, Alanya Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş, Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Tuğran Sağlamel, Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ile odanın çok sayıda üyesi katıldı. Kurul saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Açılış konuşması yapan Doğan Bacak, "Bugün günlerden pazar. İşi gücü olanlar var. Bunun için seçimi erken başlattık. Genel kurula katıldığınız için hepinize teşekkür ederim" dedi. Yönetim kurulu faaliyetleri ve denetim kurulu faaliyet raporunun okunmasının ardından adaylar seçim konuşmalarını yaptı. 
'HER ŞEYİ TEK TEK UYGULAYACAĞIZ'
İlk olarak kürsüye gelen Başkan adayı Paşa Özkan yaptığı konuşmada, "Sizlerin desteği için 'Gelişim için değişim' dedik ve yola çıktık. Bize olan desteğinizi size hizmet olarak yansıtacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Her şeyi tek tek uygulayacağız. Seçildiğimizde ilk olarak seçim takvimindeki her sözümüzü yerine getireceğiz" dedi.
'ESNAFİN HAKKINI KORUYACAĞIM'
Seçildiği takdirde vaat ettiği projeleri tek tek gerçekleştireceğini söyleyen Nevzat Toksöz, "Benim projelerime hayal diyorlar. Gerçekleşmeyen projeler hayaldir. Bizim 15 yıl daha kaybedecek bir zamanımız yok. Siz esnafın hakkını en iyi şekilde koruyacağım" ifadelerini kullandı.
'SİZ BENİM ÇOCUKLARINDAN DEĞERLİSİNİZ'
Mevcut  oda Başkanı olan Doğan Bacak ise şöyle konuştu: "Siz benim çocuklarımdan daha değerlisiniz. Seçim süresince esnafın gönlünü almak için ayağına gittik. Bazı görüşemediğimiz esnafımız var. Sizlerden özür diliyorum. 2002'de sizlerin takdiri ile göreve geldiğim zaman turizmdeki araçlar, C plakalı araçlar neydi? Biz ne hale getirdik. Bunları iyi düşünmek lazım. 2002'de bu oda kimlerin elindeydi. Ulaşım ne haldeydi. Nerden nereye getirdik. Bacak göreve geldi o cuntacılardan bir tane kalmadı. Şimdi devir 15 yıldır Bacak'ın devri."
'BİRİ GELİŞİMCİ BİRİ DEĞİŞİMCİ'
40 servis aracıyla odayı aldım. Kimsenin kimsenin ekmeğiyle oynamaya hakkı yok. Buna müsaade etmem. Ayrıca 2002'de adaylığını koyup sonra kaçanlar simdi dışarıda yönetimlerde bekliyor. O zaman niye esnafa sahip çıkmadınız da şimdi odaya yönetici olmaya çalışıyorsunuz. Biri gelişimci biri değişimci. Sen benim odamda başkan vekiliydin. O zaman niye geliştirmedin" diye konuştu.
Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler Ve Servis Aracı İşletmecileri Oda'sı üyelerinin oy kullanmaları ise bugün saat 17.00'a kadar devam edecek.

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Alanya Minibüscüler ve Servis İşletmecileri Odası'nda seçim günü
Alanya Minibüscüler ve Servis İşletmecileri Odası'nda seçim günü
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ALANYA MinibüsçülerOtobüsçüler Ve Servis Aracı İşletmecileri Odası6. Olağan Genel Kurulu
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