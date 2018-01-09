Alanya MHP delegesi Sami Soy hayatını kaybetti



MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı delegesi Sami Soy, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve bir kız çocuk babası Soy, 47 yaşındaydı. Soy, Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, yoğun bakım ünitesinde 5 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Soy, ikindi namazına müteakip Emine Özmütüoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.