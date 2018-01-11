Alanya Metal İşçileri Odası başkanını seçiyor

ODANIN 10. Olağan Genel Kurulu'nda Kerim Taş ve Avni Aşçı yarışıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı Harun Gökçe'nin de katıldığı kurulda ilk konuşmayı yapan Aşçı, "Ben değil, biz anlayışıyla yöneteceğiz. Ne mutlu ki usta-çırak ilişkisi içerisinde, hep saygı çerçevesinde kaldık. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Çok değerli oda başkanımıza 18 yıldır yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." dedi.
'BUGÜN SİZ KONUŞACAKSINIZ'
Aşçı'nın ardından konuşan mevcut başkan Taşçı ise "Bize bu görevi 18 sene önce verdiniz. Şimdiye kadar hep ben konuştum, bugün siz konuşacaksınız." demekle yetindi.
ATM İSTEDİ SUSTURULDU
Oda üyelerinden birinin, sanayide ATM olmamasıyla ilgili tepkisi, "Seçime geçiyoruz, sonra konuşursun." denerek bastırıldı. 10.40'ta başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'ye kadar sürecek.
İŞTE O LİSTELER
Avni Aşçı'nın yönetim kurulu listesi şöyle:
ASIL ÜYELER
Mustafa Çalıkuşu
Ahmet Özyiğit
Suha Omay
Ahmet Çoban
Ahmet Yetkin
Bülent Çekiç
DENETİM KURULU ASİL ÜYELER
Hasan Turhan Şenli
Esat Görgülü
Aytaç Güven
Kerim Taş'ın listesi ise şöyle:
ASIL ÜYELER
Vedat Yalçın
Ali İhsan Demir
Kazim Yüksel
Yakup Kiriş
Hilmi Sönmez
Mehmet Kaplan
DENETİM KURULU ASIL ÜYELER
Ali Çağlar
İsa Sönmez
Mustafa Uysal
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