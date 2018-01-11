Alanya Metal İşçileri Odası başkanını seçiyor

ODANIN 10. Olağan Genel Kurulu'nda Kerim Taş ve Avni Aşçı yarışıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı Harun Gökçe'nin de katıldığı kurulda ilk konuşmayı yapan Aşçı, "Ben değil, biz anlayışıyla yöneteceğiz. Ne mutlu ki usta-çırak ilişkisi içerisinde, hep saygı çerçevesinde kaldık. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Çok değerli oda başkanımıza 18 yıldır yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." dedi.

'BUGÜN SİZ KONUŞACAKSINIZ'

Aşçı'nın ardından konuşan mevcut başkan Taşçı ise "Bize bu görevi 18 sene önce verdiniz. Şimdiye kadar hep ben konuştum, bugün siz konuşacaksınız." demekle yetindi.

ATM İSTEDİ SUSTURULDU

Oda üyelerinden birinin, sanayide ATM olmamasıyla ilgili tepkisi, "Seçime geçiyoruz, sonra konuşursun." denerek bastırıldı. 10.40'ta başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'ye kadar sürecek.

İŞTE O LİSTELER

Avni Aşçı'nın yönetim kurulu listesi şöyle:

ASIL ÜYELER

Mustafa Çalıkuşu

Ahmet Özyiğit

Suha Omay

Ahmet Çoban

Ahmet Yetkin

Bülent Çekiç

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

Hasan Turhan Şenli

Esat Görgülü

Aytaç Güven

Kerim Taş'ın listesi ise şöyle:

ASIL ÜYELER

Vedat Yalçın

Ali İhsan Demir

Kazim Yüksel

Yakup Kiriş

Hilmi Sönmez

Mehmet Kaplan

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER

Ali Çağlar

İsa Sönmez

Mustafa Uysal