Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yatak odasına bu çiçeği koyan erkekler yaşadı!
Yatak odasına bu çiçeği koyan...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 11 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 11 Ocak 2018 Perşembe
Günlük Burç Yorumu - 11...
Android sürümlerinin kullanım oranları açıklandı!
Android sürümlerinin kullanım oranları açıklandı!

Alanya Metal İşçileri Odası başkanını seçiyor

Alanya Metal İşçileri Odası, Alanya Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurul ile başkanını seçecek

Alanya Metal İşçileri Odası başkanını seçiyor

Alanya Metal İşçileri Odası, Alanya Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen genel kurul ile başkanını seçecek

11 Ocak 2018 Perşembe 10:57
Alanya Metal İşçileri Odası başkanını seçiyor
banner404

ODANIN 10. Olağan Genel Kurulu'nda Kerim Taş ve Avni Aşçı yarışıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan adayı Harun Gökçe'nin de katıldığı kurulda ilk konuşmayı yapan Aşçı, "Ben değil, biz anlayışıyla yöneteceğiz. Ne mutlu ki usta-çırak ilişkisi içerisinde, hep saygı çerçevesinde kaldık. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Çok değerli oda başkanımıza 18 yıldır yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." dedi.

'BUGÜN SİZ KONUŞACAKSINIZ'
Aşçı'nın ardından konuşan mevcut başkan Taşçı ise "Bize bu görevi 18 sene önce verdiniz. Şimdiye kadar hep ben konuştum, bugün siz konuşacaksınız." demekle yetindi.

ATM İSTEDİ SUSTURULDU
Oda üyelerinden birinin, sanayide ATM olmamasıyla ilgili tepkisi, "Seçime geçiyoruz, sonra konuşursun." denerek bastırıldı. 10.40'ta başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'ye kadar sürecek.

İŞTE O LİSTELER
Avni Aşçı'nın yönetim kurulu listesi şöyle:

ASIL ÜYELER
Mustafa Çalıkuşu 
Ahmet Özyiğit
Suha Omay 
Ahmet Çoban
Ahmet Yetkin
Bülent Çekiç

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER
Hasan Turhan Şenli 
Esat Görgülü
Aytaç Güven

Kerim Taş'ın listesi ise şöyle:

ASIL ÜYELER
Vedat Yalçın
Ali İhsan Demir
Kazim Yüksel
Yakup Kiriş
Hilmi Sönmez
Mehmet Kaplan

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER
Ali Çağlar
İsa Sönmez
Mustafa Uysal

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anket: Alanya Metal İşleri Odası Başkanı kim olmalı?
Anket: Alanya Metal İşleri Odası Başkanı kim olmalı?
Son Güncelleme: 11.01.2018 11:33
Anahtar Kelimeler:
Avni AşçıKerim TaşEsnaf OdasıSeçimAlanyaAlanya Endüstri Meslek LisesiAlanya Metal Işçileri Odası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastanede hemşire skandalı! Ağlayan bebeğe işkence yaptı
Hastanede hemşire skandalı! Ağlayan bebeğe işkence yaptı
Vahşet! Kuran kursundan çıkan kızı kaçırdı, tecavüz edip çöpe attı
Vahşet! Kuran kursundan çıkan kızı kaçırdı, tecavüz edip çöpe attı
Kadroya geçiş için son gün!
Kadroya geçiş için son gün!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim