Alanya Metal İşçileri Odası Başkanı Kerim taş oldu

ODANIN 10. Olağan Genel Kurulu'nda Kerim Taş ve Avni Aşçı yarıştı. Saat 10.00'da başlayan genel kurulda oy kullanma işlemleri 17.00 itibariyle sona erdi. Yapılan oy sayımına göre 798 oyun 451'ini alan Kerim Taş yeniden başkan oldu. Diğer aday Avni Aşçı ise 347 oyda kaldı.

İŞTE TAŞ'IN YENİ YÖNETİMİ

Kerim Taş'ın Yönetim Kurulu Asil Üyeleri, Vedat Yalçın, Ali İhsan Demir, Kazim Yüksel, Yakup Kiriş, Hilmi Sönmez, Mehmet Kaplan isimlerinden oluşurken, Denetim Kurulu Asil Üyeleri de Ali Çağlar, İsa Sönmez ve Mustafa Uysal'dan oluştu.