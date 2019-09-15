Alanya Lisesi Mezunları'ndan davet

KISA adı ALİSDER olan Alanya Lisesi Mezunları Derneği, 18 Eylül Çarşamba günü saat 13.30'da Muharrem ayı vesilesiyle bir organizasyon yaptı. Alanya Lisesi bahçesinde gerçekleşecek aşure gününde, mezunlar, öğrenciler, öğrenci velileri, öğretmenler ve halka aşure ikramı yapılacak.

ALİSDER Başkanı Mevlüt Uysal ve ALİSDER Kurucular Kurulu Üyeleri Oğuz Korum, Mehmet Ali Dim, Şevki Türktaş, Ayhan Bakalım, Nurhan Özcan ve Sami Ağaoğlu "Alanya Lisesi Mezunları Derneği olarak gerçekleştireceğimiz aşure buluşmamıza tüm halkımız davetlidir" dediler.