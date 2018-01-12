Alanya Kleopatra Plajı lağım pisliğine teslim

ALANYA'NIN dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı’nda denize lağım suyunun karışması nedeniyle oluşan kirliliğe, bölge sakinleri tepki gösterdi. Rögardan taşan pisliğin çevreye yaydığı kötü koku ise vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Damlataş mevkiinde temiz kumsalı ve deniz suyuyla mavi bayrak sahibi Kleopatra Plajı’na kanalizasyon pisliği nedeniyle ağır bir koku yayıldı. Kleopatra Plajı'nda aşırı yağış nedeniyle dolan ve taşan rögar çevrenin ve denizin kirlenmesine neden oldu. Vatandaşlar yetkilileri göreve çağırarak, biran önce pisliğin temizlenmesini istediler.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.