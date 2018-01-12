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Alanya Kleopatra Plajı lağım pisliğine teslim

Alanya'nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra'da, utandıran gelenek bozulmadı. Her yıl olduğu gibi Kleopatra bu yıl da lağım sularına teslim oldu

Alanya Kleopatra Plajı lağım pisliğine teslim

Alanya'nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra'da, utandıran gelenek bozulmadı. Her yıl olduğu gibi Kleopatra bu yıl da lağım sularına teslim oldu

12 Ocak 2018 Cuma 10:59
Alanya Kleopatra Plajı lağım pisliğine teslim
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ALANYA'NIN dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı’nda denize lağım suyunun karışması nedeniyle oluşan kirliliğe, bölge sakinleri tepki gösterdi. Rögardan taşan pisliğin çevreye yaydığı kötü koku ise vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Damlataş mevkiinde temiz kumsalı ve deniz suyuyla mavi bayrak sahibi Kleopatra Plajı’na kanalizasyon pisliği nedeniyle ağır bir koku yayıldı.  Kleopatra Plajı'nda aşırı yağış nedeniyle dolan ve taşan rögar çevrenin ve denizin kirlenmesine neden oldu. Vatandaşlar yetkilileri göreve çağırarak, biran  önce pisliğin temizlenmesini istediler.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaKleopatra PlajıLağım Pisliği
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