'Alanya-Kıbrıs hattı kurulmalı’

Haber: Cem AKILLI

KENDİSİ de Kıbrıs’ta çocuk okutan, Karagöz Tarım’ın sahibi Mustafa Karagöz ve Harmoni dergisi Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Fatma Özsüer ile konuştuk. Karagöz, “Sadece Alanya değil; Gazipaşa, Anamur ve Bozyazı’dan da, Gazipaşa-Kıbrıs hattını kullanacak çok insan var. Haftada bir uçak seferi düzenlenebilir.” dedi.

‘ÇÖZÜM HAFTADA BİR UÇAK SEFERİ’

Feribot seferlerinin yeterli yolcu bulamayabileceğini belirten Karagöz, asıl çözümün “haftada bir uçak seferi” olduğunu söyledi. Karagöz, “Bizim sıkıntımız, Kıbrıs’ta okuyan öğrencilerimizin ulaşımıyla ilgili. Sadece Alanya değil; Gazipaşa, Anamur, Bozyazı’daki öğrencilerimiz de yarım saatlik yolu 5 saatte gitmek zorunda kalıyor. Ve sadece gecenin bir saatinde gidilebiliyor. Bu sıkıntının ortadan kaldırılması için, Gazipaşa’dan Kıbrıs’a haftada bir uçak seferi düzenlenmesini istiyoruz. Aslında feribot da olabilirdi, ama yolcu sayısı azaldı.” dedi.

‘MURATPAŞA’DAN NEYİMİZ EKSİK’

20 yıldır Alanya’da yaşayan Özsüer ise, Alanya’nın yıl yıl gelişmesine karşın Alanya-Kıbrıs ilişkisinin kopmasından yakındı. Özsüer, şu açıklamalarda bulundu: “İlk geldiğimde, nüfusun daha az olmasına ve üniversite şehri olmamamıza rağmen Girne’ye feribot seferimiz vardı. Ama şimdi nüfus arttı, üniversite şehri olduk. En azından deniz otobüsleri ve Lefkoşa’ya bir uçak hizmeti bekleriz. Bu arada, bir Kıbrıs ziyaretimde Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile görüştük. Alanya ile kardeş şehir olmak istiyorlar. Böylece daha yakın temaslarda bulunabiliriz. Ama biz daha bir şey yapamadan Muratpaşa kardeş şehir oldu. Tebrik ederim onları, ama biz niye bir adım geriden takip edelim?”