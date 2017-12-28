Alanya Kent Meydanı'na 2018'de başlanacak

Haber: Alper KUTAY

2017'NİN son encümen toplantısını yaptıklarını belirten Başkan Yücel, "2017'yi kazasız belasız atlattık. 2018'in tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Vatandaşa kaliteli, hızlı, güler yüzlü hizmetleri götürdük ve götürmeye devam edeceğiz. Alanya'nın 37 yıllık rüyası olan Teleferik Projesi'ni, Demirtaş Hayvan Barınağı'nı, asfalt plentini, köprüleri, 160 kilometre yeni yolu ve birçok yatırımı Alanya halkına sunduk. 2018'de de halkımıza layık olacak hizmetleri devam ettireceğiz" dedi. 2 bin 400 personel ve 500'e yakın iş aracıyla Alanya merkez, batı ve doğu bölgesiyle, yaylalara kurdukları 7 şantiyeyle vatandaşa hizmet götürdüklerini belirten Başkan Yücel, "Kentin her bölgesine santim santim, ilmik ilmik hizmetlerimizi nakşettik. Çok önemli projeleri de hayata geçirmenin mutluluğu ve refahı içerisindeyiz" diye konuştu.

'KENT MEYDANI OCAK'TA TAMAM'

Kamu kurum ve kuruluşları arasında en büyük Güneş Enerji Santrali'ni, Oba Kız Öğrenci Yurdu'nu, maden ocağını, köprüleri, 144 iş makinesi ve aracı, 58 bin 500 metre altyapı hizmeti ve birçok yatırımı Alanya halkının hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Yücel, "Ayrıca birçok sosyal projeye de imza attık. Belediye olarak okullar ve camiler yaptırdık. Antalya'daki yatırım bütçesi en büyük belediye olduk. Yeni yılda da halkımıza layık olacak şekilde hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Alanya'ya yakışan, herkesin gıptayla baktığı, eşi benzeri olmayan bir Kent Meydanı için ilk kazmayı da 2018'de vurmayı hedefliyoruz. Bu hizmetleri yaparken bizlere her zaman sevgi, saygı ve destekleriyle güç veren Alanya halkına çok teşekkür eder, yeni yıllarını en içten duygularımla kutlarım" dedi.