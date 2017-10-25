Alanya katlı kavşaklarda yine yağmur çilesi yaşandı

ALANYA’DA dün itibariyle etkili olan ve bu sabah saatlerinde şiddetini, arttıran sağanak yapış hayatı olumsuz etkiledi. D-400 Karayolu, Hasbahçe Kavşağı’ndaki katlı kavşaktan akan yağmur suları şelaleyi anımsattı. Sular altında seyahat etmek zorunda kalan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Görenlerde ‘Manavgat Şelalesi’ izlenimi uyandıran katlı kavşaklarda daha önce yine yağmur sularının tahliye edilememesi nedeniyle bir araç mahsur kalmıştı.
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