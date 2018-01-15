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Alanya kapalı pazar yeri ve balıkçı hali projesinde sona gelindi

Alanya Belediyesi tarafından Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali’nde başlatılan tadilat çalışmalarında sona gelindi

Alanya kapalı pazar yeri ve balıkçı hali projesinde sona gelindi

Alanya Belediyesi tarafından Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali’nde başlatılan tadilat çalışmalarında sona gelindi

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:44
Alanya kapalı pazar yeri ve balıkçı hali projesinde sona gelindi
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ALANYA Belediyesi tarafından Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali’nde başlatılan tadilat ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında mevcut çarşıda seramikler yenilenerek altyapı giderleri yeniden yapıldı. Yeni düzenleme ile modern bir görünüme kavuşturulacak olan Ucuz Halk Pazarı’nın güney kısmına giriş takı ve zabıta eğitim merkezi de yapılacak. Doğu kısmında iki girişin yer alacağı halk pazarında kuzey kısmından batı yönünde yeni bir yol daha açılacak.

Yücel: “Alanya’ya yakışır bir merkez olacak”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ucuz Halk Pazarı’nın mevcut halindeki aksaklıklar ve bozulmaların giderilmesi için hazırladığımız projenin uygulama aşamasında sona geldik. Tadilat Projesi kapsamında zemin seramikleri yenilenerek, çirkin görüntüler giderildi. Şu an kapalı pazar yeri bölümünde çalışmalarımız devam ediyor. Otoparkın düzenlemesi, güvenlik ve aydınlatma gibi konulardaki eksiklikleri gidererek, Ucuz Halk Pazarı ve Balık Hali’nde insanların güvenle alışveriş yapabileceği, Alanya’ya yakışır bir merkeze dönüştüreceğiz” dedi.

Balık Hali’nin yanında bulunan Salı Pazarı yerine kapalı pazar yeri yapımının da devam ettiğini belirten Başkan Yücel, “Mevcut pazar alanının yağmurdan ve güneşten etkilenmemesi, modern, düzenli ve konforlu kullanımı için yanları açık üstü kapalı pazar yeri yapacağız. Çalışmaların bu ay sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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