Alanya Kalesi'nin akıbeti ne olacak?

- Yasin ARAZ

ALANYA'NIN simgesi olan tarih hazinemiz Alanya Kalesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şok bir karar aldı. Yeni raporda UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Alanya Kalesi'nin statüsü yenilendi.

Karara göre tarihi Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadada villa, turizm tesisi, hatta taş ocağı ve maden faaliyeti bile yapılabilecek. Antalya Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, yeni statülerle doğal güzelliklerin imara açıldığını belirtirken, yetkililer değerlendirmelerin bilimsel kriterler ışığında yapıldığını söyledi.

'O BÖLGELER ZATEN YAPILAŞMIŞ'

Alınan kararla Alanya Kalesi'ndeki doğal sit alanlarının kaldırıldığını, bu bölgelerin de Damlataş ve İskele caddelerini kapsadığını ifade eden Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker "Kale bölgesinde hem doğal sit, hem de arkeolojik sit var. Bu doğal sit olan bölgeler kaldırılmış gibi görünüyor ama arkeolojik sit kalkmadığı için diğer bölgelerde herhangi bir yapılaşma olmaz. Burada iki sit alanı çakıştığı için karışıklık oluyor. Neticede bunu kaldıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ancak yapılaşmalara izin veren de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olan Koruma Bölge Kurulu. Yani yapılaşmalar onların denetiminden geçiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın mevzuatında da bununla ilgili bir değişiklik yok. Bundan sonra asıl endişe etmemiz gereken 'Arkeolojik sit alanı kalkar mı?' sorusu olmalı" dedi.

'ARKEOLOJİ HAKKI DURURSA SIKINTI YOK'

Cumuriyet Halk Partili (CHP) Alanya Belediyesi ve Antalya BŞB Meclis Üyesi, Şehir Plancısı Erkan Demirci de "Alanya Kalesi'nde iki tür sit var. Birisi arkeolojik, birisi doğal sit. Tarihi sitlerle ilgili karar alma yetkisi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda. Doğal sit alanları ise Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na ait. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'Ben sınırlarımı yeniden kontrol edeceğim' diyerek bir çalışma yaptı. Bunun neticesinde de kalenin bir bölümünü içeren doğal sit durumu ortadan kalktı. Bu sit alanının bir tampon bölgesi vardı. Orası da kale yamacı dediğimiz Damlataş, Kuyularönü, Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji (ÖHEP) sırasını kapsayan yer. İki kapsamda da yapılaşma kısıtlıydı. Tarihi sit özelliği duruyor. Arkeolojik sit olmasından dolayı yapılaşma Koruma Müdürlüğü'nün denetiminde gerçekleşir. Eğer bir gün arkeolojik sit olmaktan da çıkarırlarsa o zaman iş belediyeye kalır, belediye de isterse yapar" diye konuştu.

'YAPILAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Adalet ve Kalkınma Partili (AKP) Meclis Üyesi ve Şehir Plancısı Kerim Başkaptan, "Kale bölgesinin olduğu yer arkeolojik sit alanı. Bu tür arkeolojik alanlar Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun denetimde. Aynı zamanda kale olarak da doğal sit alanı olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın denetimde. Bakanlık sadece kendi denetimde olan kısımlarla ilgili bir değişiklik yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şu anda 'Orayı ben doğal sit alanından çıkardım' dese de orada çivi çakabilmek için bile Antalya Koruma Bölge Müdürlüğü'nden izin alınması gerekiyor. Yani imara açılması gibi bir durum kesinlikle yok. Yapılaşmayla ilgili en ufak bir değişiklik söz konusu değil, olamaz da zaten" dedi.

'ALANYA KALESİ BU DÜZENLEMEYE DAHİL DEĞİL'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bakanlık tarafından uzun zamandır kültürel varlıklarla ilgili çalışma yapıldığını belirterek, Alanya Kalesi'ne ilişkin yanlış anlaşılma olduğunu vurguladı. Başkan Yücel "Alanya Kalesi arkeolojik sit alanına giriyor. Yapılan bu düzenleme ise doğal sit alanları için geçerli. Kesinlikle Alanya Kalesi bu düzenlemeye dahil değil" dedi.

'KORKULACAK BİR DURUM YOK'

Alanya Kalesi'nin Türkiye'de içinde yaşam olan ve tarih barındıran 3 kaleden biri olduğunu kaydeden Başkan Yücel, şunları söyledi: "Bu düzenleme, nitelikli yapıların korunmasıyla restore edilebilmesi mümkün olan yapılar için. Bunun haricinde, bu kalenin içinde bulunan alanda kesinlikle bina yapılamayacak. Alanya Kalesi'nin de aralarında yer aldığı, kesin korunacak alanlarla ilgili bakanlıkta beklenen bir onay var. Kale bölgesindeki mahalle sakinlerinin ve Alanya halkının konuyla alakalı korkmasını gerektiren bir konu yok. Bu düzenlemeyle ilgili korkulacak herhangi bir konu yok. Bunlar bizim ortak değerlerimiz. Bu değerleri korumak ve yaşatmak asıl görevimiz. Şehrimiz medeniyet şehri ve tarih boyunca bünyesinde birçok değeri barındıran bir şehir. Mirasımız nasılsa öyle korunacak."

UNESCO'YA GİRECEKTİ

İçerisinde yaşam alanı olan az sayıdaki arkeolojik sit alanlarından birisi olması bakımından da önem arz eden tarihi Alanya Kalesi'nin uzun yıllardır UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girmesi için çalışmalar da yürütülüyordu. Başkan Yücel konuyla ilgili 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, Alanya Kalesi'nin 2016 yılında değil 2017 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne girmesi için bakanlıkla gerekli çalışmaların yapıldığını söylemişti. Ancak Alanya Kalesi 2017 yılında da listeye girmeyi başaramadı ve adaylığı sürüyor.

