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Alanya Kalesi'nde imar tehlikesi tarih oldu

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun girişimleri sonucu Alanya Kalesi'nin 1. derecede doğal sit alanı olması Bakanlar Kurulu kararıyla resmen tescillendi

Alanya Kalesi'nde imar tehlikesi tarih oldu

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun girişimleri sonucu Alanya Kalesi'nin 1. derecede doğal sit alanı olması Bakanlar Kurulu kararıyla resmen tescillendi

18 Mart 2018 Pazar 16:00
Alanya Kalesi'nde imar tehlikesi tarih oldu
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Haber: Alper KUTAY

"ALANYA Kalesi imara mı açılıyor?" tartışmaları üzerine konuyu Ankara’ya taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, müjdeyi verdi. Bir turizm ve tarih kenti olan Alanya'nın yaşadığı kaygıyı net ve kesin olarak sonlandırdıklarını söyleyen Toklu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talebi üzerine 9 Ocak tarihinde yayınlanan Alanya Kalesi'nin doğal sit statüsü ile ilgili karar yeniden incelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Alanya'nın en önemli kültürel varlığı olan Alanya Kalesi böylece 1. derece arkeolojik, doğal, tarihi ve kentsel sit alanı olarak tescillendi.
KALE'DE TEHLİKE TARİH OLDU
Bu kararla Alanya Kalesi'nin doğal sit ile ilgili var olan sınırları tekrar teyit edildi ve surların dışındaki ormanlık alanın yanı sıra etrafındaki deniz de kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Alanya Kalesi her zaman Alanya'nın gözbebeği ve Alanya'nın sembolüdür. Alanya Kalesi'nin kültürel değerinin ve doğanın korunması için yapılan bu çalışma Alanya'ya hayırlı olsun" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla Bakanlar Kurulu'na sunulan projeyle Alanya Kalesi'nin bazı alanları 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak ilan edildi. Karar geçtiğimiz hafta Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gün  çıkan Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakanların imzalamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzalamasının ardından konu Resmi Gazete'de yayınlandı.

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