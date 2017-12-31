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Alanya iskelesinde Sipahioğlu'nun çalınan köpek bulundu

Alanya İskelesi'nde Berat Sipahioğlu'nun köpeği 'Enci' 26 Aralık günü çalınmıştı. Sipahihoğlu'nun çok sevdiği köpeğinin dün bulunduğu öğrenildi

Alanya iskelesinde Sipahioğlu'nun çalınan köpek bulundu

Alanya İskelesi'nde Berat Sipahioğlu'nun köpeği 'Enci' 26 Aralık günü çalınmıştı. Sipahihoğlu'nun çok sevdiği köpeğinin dün bulunduğu öğrenildi

31 Aralık 2017 Pazar 15:49
Alanya iskelesinde Sipahioğlu'nun çalınan köpek bulundu
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ALANYA iskelesinde, Sipahioğlu Yatçılık İşletmecisi Berat Sipahioğlu'nun köpeği 'Enci' çalınmıştı.  26 Aralık günü öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından arabaya atılarak kaçırılan Enci'nin çalınma anı kameralara yansımıştı. Sipahioğlu köpeği kimin çaldığını bildiklerini iddia edip şunları söylemişti.
"Kimlik karnesi ve kamera kayıtları ile birlikte gitmemize rağmen köpeğin onlarda olmadığını iddia ediyorlar. Araştırmalarımız sonucu onlarda olduğuna eminiz. Köpeğimi ya uyuttular ya da para karşılığı sattılar. Ben her koşulda ölü veya diri istiyorum. Lafta hayvan haklarını koruyanlar illegal işler peşinde." 
BELEDİYE KÖPEK TOPLAMA ARACI ALMIŞ
Çalınan köpek Enci Alanya basınında çıkan haberlerin ardından  gelen ihbarla bir evde bulundu. Kamera görüntüleri incelendiğinde ise köpeği çalan aracın belediyenin köpek toplama aracı olduğu belirlendi. 
BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Sipahioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda;
' Arkadaşlar köpek bulunmuştur. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve bu işin peşini bırakmayacağız' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya İskelesiKöpekEnciBerat Sipahioğlu
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