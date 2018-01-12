Alanya imar planı BŞB meclisinden geçti

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN imardaki anayasası olarak adlandırılan 1/25.000’lik Nazım İmar Planı için Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu iki yıl süren çalışmalar yaptı. Bu süreçte Alanya’da sivil toplum örgütleri, halk, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi’nin İmar Komisyonu üyeleri ile teknik ekiplerin katıldığı 4 ayrı toplantı gerçekleştirildi. Oldukça şeffaf ve geniş katılımlı olarak yapılan çalışmalar neticesinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne getirilen Alanya’nın 1/25.000’lik Nazım İmar Planı bugün meclisten oybirliği ile geçti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Bu çalışmayla daha önce yapılan planları bir üst ölçekli planda toplamış ve bir bütünlük sağlamış oluyoruz. Alanya tarihinde bir ilk olacak" dedi.

'YENİ YOL ÇALIŞMASI YAPILACAK'

Ayrıca bir bilgi sistemi oluşturularak imar planlarının sorgulanabilir hale getirileceğini belirten Başkan Türel, "Üst planla uyumu, plan bütünlüğü ve plan yönetimi sağlanmış oluyor. Bu planla yaklaşık 50 kilometrelik ana ulaşım aksları kente kazandırılıyor. Yaklaşık 32 kilometrelik yeni ulaşım akslarını da içeriyor. Batı Alanya’da daha önceki farklı imar uygulamaları nedeniyle uyumsuz olan ulaşım sorunları ortadan kaldırılarak 32 kilometrelik yeni bir bağlayıcı yol çalışması yapılacak. Alanya’nın doğusunda ise Ticaret Lisesi Kavşağı’ndan Yeşilöz’e kadar olan Yeni Çevreyolu’nun yapım çalışmaları devam ediyor. Eskiden ilçelere bu planları yaptırmak için belediye başkanları ve imardan sorumlu olan ekipler Ankara’da kapı kapı dolaşıp onaylatmak için adeta bir ömür törpüsü yaşıyorlardı" diye konuştu.



ESKİDEN BU İŞLER YILLARCA SÜRERDİ'

Başkan Türel, açıklamasına şöyle devam etti: "Şimdi Büyükşehir Yasası’nın getirdiği avantajları Alanya İmar Planı'nın yapımında görüyoruz. Artık yıllarca bekleyen bu tür hususlar Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından çok hızlı bir şekilde ele alınıyor. 2014 seçimleri öncesi bir söz söyleniyordu. Birileri, 'Antalya’dan Alanya’ya, Gündoğmuş’a ve Akseki’ye hizmet mi gider?' demişti. Büyükşehir Yasası ile Antalya’dan ilçelere hizmet daha kolay gidiyor. Antalya’dan Alanya’ya hizmeti götürmeyi zul görenler, şimdi Ankara’ya gitmeden bu işlerin çözüldüğünü inşallah görüyorlardır. Böylece Alanya’da çok önemli bir bütüncül planı hayata geçirmiş olacağız." Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanan Alanya’nın 1/25.000’lik Nazım İmar Planı internet üzerinden Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde ve Alanya Hizmet Birimi’nde askıya çıkarılacak. Vatandaşlar itirazlarını askı sürecinde yapabilecek.