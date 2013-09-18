Alanya heyeti Çin'de!

ALANYA Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Gülçin Güner, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu’ndan oluşan heyet, Alanya Belediyesi’nin kardeş şehir ilişkisini 2004’ten bu yana devam ettirdiği Çin’in Fushun şehrine gitti. Fushun Belediye Başkanı Luan Qingwei, Yabancılar Ofisi Müdürü Liu Hungling, Sanayi Odası Başkanı Su Ming, Turizm Müdürü Zhang Shen Xing ve Şehrin Kültür ve Tanıtım Sorumlusu Li Na Alanya heyetiyle bir toplantı düzenledi. Toplantıda iki şehrin bugüne kadarki kardeşlik ve işbirliği ilişkileri değerlendirilerek, ileriye yönelik planlar ve projeler görüşüldü. Fushun Ticaret Odası ile birlikte iki şehir arasındaki küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin olası değişimlerini ve işbirliklerini görüşmek konusunda fikir birliğine varıldı. Fushun'daki Alanya heyetinin ziyareti Çin ulusal kanalları tarafından yayınlandı ve yeni seçilen Fushun Belediye Başkanı ilk resmi görüşmesini Alanya ile yaptı. Heyet, şehrin yeraltı kaynakları, doğal zenginlikleri ile ilgili incelemelerde bulunup, kurumlar arası temasların ardından 21 Eylül Cumartesi günü Alanya’ya dönecek.



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