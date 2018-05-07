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Alanya halkının beklentisi daha yüksek

24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi siyasi partiler kendi cumhurbaşkanı adayları için il ve ilçe seçim kurullarında 4 Mayıs'ta 100 bin imza kampanyası başlattı.

Alanya halkının beklentisi daha yüksek

24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi siyasi partiler kendi cumhurbaşkanı adayları için il ve ilçe seçim kurullarında 4 Mayıs'ta 100 bin imza kampanyası başlattı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:53
Alanya halkının beklentisi daha yüksek
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Dün açıklanan imza rakamlarına göre, İyi Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 207 bin, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu 139 bin, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için de 45 bin oy toplandı. Dim TV bugün vatandaşa, "Bu rakamlar adaylardan beklendiği gibi mi?" diye sordu. İşte vatandaşların yanıtları:


‘ÇOĞULCU DEMOKRASİ ADİL OLUR’
Mehmet Türemiş(İşletmeci); Bunlar zaten olması gereken şeylerdir. Doğu Perinçek’in kırkbeş binde kaldığına inanmıyorum. Daha fazla olduğunu düşünüyorum. Meral Akşener iki yüz değil üçyüz-beşyüz bin, bir milyonu bulacak insanlar diye düşünüyorum. Çünkü ülkede çoğulcu demokrasi olması bu yetkiyi alabilen herkesin katılmasıyla  bu yarışın daha adaletli yapacağını düşünüyorum. Ayın dokuzuna kadar Meral Akşener ve Doğu Perinçek  bir milyona ulaşır diye düşünüyorum.  


‘RAKAMLAR HER AN DEĞİŞEBİLİR’
Murat Er(Simitçi);  Ben demokrasiden yanayım.Her vatandaş aday olsun. Meral Akşener beklediğimiz düzeyde değil. Doğu Perinçek hak ettiği rakamı aldığını düşünmüyorum. Meral Akşener’in ikiyüzdört bini almasını az buluyorum. Meral hanımın en az üçyüz-dörtyüz bine girmesi lazım. İki günde de bu rakama ulaşılır diye düşünüyorum. İki günde rakamlarda büyük değişiklik olur. 


‘RAKAMLARIN YÜKSELMESİ LAZIM’
Abdurahman Çiçek(Taksici); Meral hanımdan daha fazla beklerdim. Bu rakamın yükselmesi lazım. İnşallah yükselecek.Diğer adaylar hakkında yorum yapmak istemiyorum.  Benim tek muhattabım Meral Akşener’dir.

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Son Güncelleme: 07.05.2018 14:28
Anahtar Kelimeler:
AlanyaImza Kampanyası
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