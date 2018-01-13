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Alanya Esnaf Odası seçimlerine Isparta'dan ambulansla geldi!

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) seçimlerine, Isparta'dan ambulansla gelerek oy kullanan vatandaş damga vurdu

Alanya Esnaf Odası seçimlerine Isparta'dan ambulansla geldi!

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) seçimlerine, Isparta'dan ambulansla gelerek oy kullanan vatandaş damga vurdu

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:17
Alanya Esnaf Odası seçimlerine Isparta'dan ambulansla geldi!
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ALESO'NUN Olağan Genel Kurulu, Alanya Belediye Düğün Salonu'nda dün gerçekleşti. Mevcut başkan Nuri Demir'in yanı sıra Harun Gökçe, Duran Şimşek ve eski başkan Ahmet Sert'in aday olduğu seçimlerde kıyasıya mücadele ettiği seçimlerde ilginç bir olay yaşandı. Motosiklet kazası geçirmesi sonucu Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde ayağındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören oda üyesi Hasan Arık (48), seçimde oyunu kullanmak için ambulansla Alanya'ya geldi. Seçim gerçekleştiği salonun önüne kadar ambulansla gelen Arık, buradan sandığa kadar sedye yardımıyla arkadaşları tarafından taşınarak oyunu kullandı. Oyunu kullanan Arık, daha sonra tedavi gördüğü hastaneye aynı ambulansla götürüldü. Yaşanan bu olay diğer üyeler tarafından büyük takdir edildi. Seçimin kazananı ise mevcut Başkan Nuri Demir oldu.

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Son Güncelleme: 14.01.2018 14:13
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