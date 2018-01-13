Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Eğer rüyanızda cinsel ilişkiye giriyorsanız...İlk kez duyacaksınız!
Eğer rüyanızda cinsel ilişkiye giriyorsanız
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 13 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Bu 4 bitkiyle uykusuzluktan ve uyku apnesinden kurtulun
Bu 4 bitkiyle uykusuzluktan kurtulun!
Protein tozu takviyesi almak doğru mu?
Protein tozu takviyesi almak doğru...

Alanya Esnaf Odası seçimlerine ambulansla geldi!

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) seçimlerine ambulansla gelerek oy kullanan vatandaş damga vurdu

Alanya Esnaf Odası seçimlerine ambulansla geldi!

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) seçimlerine ambulansla gelerek oy kullanan vatandaş damga vurdu

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:17
Alanya Esnaf Odası seçimlerine ambulansla geldi!
banner404

ALESO'nun bugün gerçekleşen başkanlık seçimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Alanya'nın en kalabalık odalarından birisi olan Esnaf Odası'nın seçimleri bugün yapıldı. Alanya Belediye Düğün Salonu’nda yapılan genel kurula, oda üyesi olan ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş oy kullanabilmek için ambulansla geldi. Odaya verdiği değeri gösteren vatandaş adaylar ve üyelerden takdir topladı. 

Oda başkanlığı seçimleri saat 17.00'de son buldu. Sandıklarının sayımının ardından 4 adaydan hangisinin başkan olacağı belli olacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 13.01.2018 18:01
Anahtar Kelimeler:
AlesoEsnaf Ve Sanakarlar OdasıAlanyaEsnaf Odası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir oldu
Son dakika: Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir oldu
Alanya'nın kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm kararı
Alanya'nın kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm kararı
Bütünşehir sistemi devrede! 51 il belediyesinde her şey değişiyor
Bütünşehir sistemi devrede! 51 il belediyesinde her şey değişiyor

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim