Alanya Esnaf Odası seçimlerine ambulansla geldi!

ALESO'nun bugün gerçekleşen başkanlık seçimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Alanya'nın en kalabalık odalarından birisi olan Esnaf Odası'nın seçimleri bugün yapıldı. Alanya Belediye Düğün Salonu’nda yapılan genel kurula, oda üyesi olan ve ismi öğrenilemeyen bir vatandaş oy kullanabilmek için ambulansla geldi. Odaya verdiği değeri gösteren vatandaş adaylar ve üyelerden takdir topladı.

Oda başkanlığı seçimleri saat 17.00'de son buldu. Sandıklarının sayımının ardından 4 adaydan hangisinin başkan olacağı belli olacak.