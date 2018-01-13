Alanya Esnaf Odası'nda seçim heyecanı

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın (ALESO) Olağan Genel Kurulu, Alanya Belediye Düğün Salonu’nda başladı. Mevcut başkan Nuri Demir’in yanısıra Harun Gökçe, Duran Şimşek ve eski başkan Ahmet Sert’in aday olduğu seçimlerde kıyasıya mücadele yaşanacak.

‘ODA PARASIYLA ÇAY KAHVE İÇİLMİŞ’

Genel kurulda ilk kürsüye gelen isim ise Ahmet Sert oldu. Mevcut yönetime sert eleştirilerde bulunan Sert, “Ben odayı devrettiğimde odamız daha zengindi. Şimdi mali tabloya bakıyorum da odanın parasıyla çay kahve içilmiş. Bana ve yönetimime eleştiriler geliyordu, bizi o gün eleştiren arkadaşları yine bugün de görmeyi inanın çok isterdim. Ancak ne yazık ki göremiyorum” dedi.

‘BEN HİZMET ETMEYE TALİP OLDUM’

Ahmet Sert’in ardından kürsüye çıkan bir diğer aday Harun Gökçe ise, “Ben hiç bir konuşma hazırlamadım. Bugüne kadar yaptığım saha çalışmalarında kendimi yeterince ifade ettiğimi düşünüyorum. Bugüne kadar durumu anlattık, yapacaklarımızı anlattık. Bundan sonrası da siz değerli üyelerimizin takdiridir” diye konuştu.

ŞİMŞEK’TEN TEPKİ

Daha sonra kürsüye çıkan Duran Şimşek de, kendisi kürsüye çıktığı esnada salonu terk eden diğer aday ve yönetimlerine tepki gösterdi. Şimşek, “Biz herkese saygı gösterdik, oturduk ve konuşmaları dinledik. Gönül isterdi ki herkes aynı saygıyı göstersin. Kendimizi üyeler önünde küçültmenin anlamı yok. Ben görevde geldiğim zaman öncelikle esnaflar arasında bir bütünlük sağlayacağız. Ben butikçiyim, kuaförün sorununa hakim değilim çantacının sorununa hakim değilim. Bu nedenle 6 ayda bir üyelerimle bir araya gelerek sorunlarını dinleyeceğim ve çare arayacağım” dedi.

‘PARA İÇİN ADAY DEĞİLİM’

Son olarak kürsüye çıkan Nuri Demir de, “Ben esnafım için gecemi gündüzüme kattım, durmadan çalıştım. Odanın maliyet hesabını yapanlar zannediyorum odadan bir haber yaşayanlar. Şimdi bu arkadaşlar aday olmuşlar. Benim paraya ihtiyacım yok, brn para için buraya aday değilim esnafım için adayım. Allah’a şükür çocuklarımı okuttum, torunlarımı da okutacak param var. Ben burada para için durmuyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ise oy kullanma işlemlerine geçildi. Oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek.