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Alanya'dan İsrail'e tepki

Alanya'da, AGD öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi

Alanya'dan İsrail'e tepki

Alanya'da, AGD öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki gösterdi

21 Temmuz 2017 Cuma 15:46
Alanya'dan İsrail'e tepki
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ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) Alanya Temsilciliği öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in ihlallerini protesto etti. Hacımemişler Camisinde Cuma namazının ardından AGD önclüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından "Kudüs bizimdir bizim kalacak", "Kudüs'e selam direnişe devam" ve "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları atan katılımcılar, tekbir getirdi. AGD Yönetim Kurulu adına açıklama yapan AGD Tanıtım ve Medya Başkanı Hayri Demirel, İsrail'in yarım asırdır işgal ettiği Filistin topraklarında yaptığı zulme İslam ülkelerinin yöneticilerin en ufak bir tepki göstermediğini söyledi. İsrail'in zulmünü görmezden gelmenin her Müslüman için bir utanç vesilesi olduğunu dile getiren Demirel, "Biz Filistin'de olup biteni yakinen takip ediyoruz ve terörist İsrail'in yaptıkları karşısında duyarsız kalacak değiliz. Kardeşlığimizin gereği olarak da tüm Müslümanları bu konuyla ilgili onurlu bir tutum ve davranış sergilemeye davet etmekten de geri kalmayacağız" dedi.


'İSRAİL İLE İLİŞKİLER KESİLMELİ'
İslam ülkelerinin terörist İsrail ile ilişkilerini normal hale getirmesini, sürdürmesini ve geliştirmesini onaylamadıkalrını anlatan Demirel, İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin politikasının Müslümanların parçalanmışlığına endeksli olduğunu ifade etti. İsrail'in İslam topraklarındaki varlığının vebalinin tüm İslam ülkelerinde olduğunu kaydeden Demirel, "Bu küstahlıklar karşısında tüm hükümetler öncelikle Siyonist İsrail'le olan ilişkilerini kesmelidirler. Çünkü karşımızda bir işgalci, bir zalim, bir terör örgütü vardır. Siyonist İsrail. er ya da geç yaptıklarının hesabını verecektir. Bizi üzen, bütün bu küstahlıklar karşısında İslam ülkelerinde yöneticilerin ve birçok Müslüman topluluğun tepkisiz kalışıdır" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 21.07.2017 16:01
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKudüsIsrailTepkiAGDAnadolu Gençlik Derneği
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