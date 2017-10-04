Alanya'dan Diyarbakır'a giden asker şehit oldu

ERMENEK'İN Güneyyurt Beldesi'nde oturan emekli baba Mustafa ve anne Fadime Kızılca'ya oğullarının şehit düştüğü haberini Ermenek Kaymakamlığına vekalet eden Başyayla Kaymakamı Fatih Kaşıkcı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kemal Özbey verdi. Oğullarının acı haberini alan aile, gözyaşı döktü. Kızılca Ailesi'nin yakınları ve komşuları da eve akın etti.

Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bahriyeli olarak vatani görevini yapan Mehmet Kızılca'nın, 5 ay önce uzman çavuşluk görevine başladığı öğrenildi. 3 kardeş ve bekar olan şehit Kızılca'nın daha önce turizm bölgelerindeki otellerde garson olarak çalıştığı belirtildi.

Şehit Kızılca'nın cenazesinin yarın Güneyyurt Beldesi'nde defnedileceği belirtildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, ARIZA ÜZERİNE İNMİŞ

Şehit Kızılca'nın kuzeni Mehmet Akan, kuzeniyle en son 2 gün önce görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

''Kuzenim ilk olarak İstanbul'a gitti oradan da Diyarbakır Silvan'a atandı. En son 2 gün önce telefonla görüşmüştük. Saat 11.00 sıralarında araç arıza yapmış ve bakmak için indiği sırada saldırıya uğramış" dedi.

SON MESAJI VEDA GİBİ...

Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın, İzmir foça Jandarma Komando Okulu Komutanlığı'nda 3 ay 'Teröristle Mücadele Harekatı Kursu' aldığı, sonra 1 Ağustos 2017 tarihinde Silvan'da göreve başladığı belirtildi.

Şehit Kızılca, sosyal paylaşım hesabında en son dün fotoğrafıyla birlikte, 'Sayın göz doktorum güzel günleri göremiyorum...' mesajını paylaşmıştı.

Şehit askerin son durağının Alanya olduğu Alanya tatilinden sonra askere gittiği öğrenildi