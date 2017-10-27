Alanya'dan Akşener'e sürpriz destek 

2015 Genel Seçimleri'nde MHP Antalya 10. Sıra Milletvekili Adayı gösterilen Meryem Aydoğan, İyi Parti'yi kuran Meral Akşener'le çektirdiği fotoğrafını Facebook ve Twitter sayfalarında profil fotoğrafı yaptı. MHP'li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in uzun yıllardır başkanlığını yürüttüğü Alanya Sulama Birliği'nin müdürü olan Aydoğan, profilinde daha önce 'MHP Antalya Milletvekili Adayı' olarak yer alan bilgiyi de 'Antalya Milletvekili Adayı' olarak değiştirdi.