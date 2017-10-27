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Alanya'dan Akşener'e sürpriz destek 

MHP Milletvekili Adayı da olan Alanya Sulama Birliği Müdürü Meryem Aydoğan, bu fotoğrafı profil yaptı

Alanya'dan Akşener'e sürpriz destek 

MHP Milletvekili Adayı da olan Alanya Sulama Birliği Müdürü Meryem Aydoğan, bu fotoğrafı profil yaptı

27 Ekim 2017 Cuma 23:55
Alanya'dan Akşener'e sürpriz destek 
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2015 Genel Seçimleri'nde MHP Antalya 10. Sıra Milletvekili Adayı gösterilen Meryem Aydoğan, İyi Parti'yi kuran Meral Akşener'le çektirdiği fotoğrafını Facebook ve Twitter sayfalarında profil fotoğrafı yaptı. MHP'li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in uzun yıllardır başkanlığını yürüttüğü Alanya Sulama Birliği'nin müdürü olan Aydoğan, profilinde daha önce 'MHP Antalya Milletvekili Adayı' olarak yer alan bilgiyi de 'Antalya Milletvekili Adayı' olarak değiştirdi. 

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Son Güncelleme: 28.10.2017 00:03
Anahtar Kelimeler:
MHPAlanya Sulama BirliğiMeryem Aydoğan
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