Alanya'daki irtikap bilirkişide: 'Adalete güveniyorum'

Mehmet AL

BÜYÜKŞEHİR Yasası ile belde vasfını yitiren ve Alanya’ya bağlanarak mahalle tüzel kişiliğine bürünen Tosmur'un belde olduğu 15 yılı kapsayan üç dönemde de belediye başkanı olarak görev yapan Musa Özdemir hakkında açılan davanın ikinci duruşması dün Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada sanık Musa Özdemir, tanıklar İsmail Uyar, Süleyman Kütürüp ve İbrahim Özdemir katılırken, Özdemir'in avukatı Haydar Uyar ile Mehmet Şahin'in avukatları Fatih Barcın ile Gamze Gargı da hazır bulundular.

Tanıklar İsmail Uyar ve Süleyman Kütürüp, arabulucu olarak inşaat sözleşmesinde imzalarının olduğunu, uzlaşı için çaba gösterdiklerini ancak Özdemir ile Şahin'in anlaşamadıklarını söylediler.

Aynı zamanda Musa Özdemir'in abisi olan tanıklardan İbrahim Özdemir, daha önce Şahin ile ortaklaşa inşaat yapıp, daire sattıklarını, söz konusu sözleşmede kefil olarak yer aldığını söyledi.

Şahin'in avukatlarından Gamze Gargı "2013 yılında Tosmur Belediyesi'nin ve müşteki Mehmet Şahin'in avukatlığını yapmaktaydım. Söz konusu projede sözleşmeyi ben hazırladım. Buradaki herkesin sözleşmede imzaları bulunmaktadır" dedi.

ÖZDEMİR: USULSÜZLÜK YAPMADIM

Eski Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir ise duruşmada "Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde inşaat devam ederken iskan ile ilgili problemler giderilince iskan otomatik olarak çıkıyor. Evet, ortak sözleşme yapıldı. Ben kesinlikle usulsüzlük yapmadım.

Adalete güveniyorum. Kumpas davasından sonra bana Mehmet Şahin bu davayı açmıştır" dedi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sonraki duruşmada Mehmet Şahin'in dinlenmesine, tapu kayıtlarının da eklendiği dosyanın Antalya Bölge Bilirkişi Kurulu'na yoksa Ankara'dan seçilecek bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, bilirkişiden bu konudaki yasal mevzuat ve genelgeler de gösterilerek yargılamaya konu Tosmur Mahallesi, 130 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın iskan işleri ile ilgili hukuka aykırı bir durumu bulunup bulunmadığı, hangi tarihte iskan almaya hak kazanıldığı, özellikle sözleşme tarihi de göz önüne alınarak, sözleşmeye madde konulmasının iskan alınma durumuna etki edip etmediği konularında rapor düzenlemesini istedi.

Duruşma, 20 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

DAVA NİÇİN AÇILDI?

Dava, Özdemir ile Şahin'in ortak oldukları ve otel projesi hayata geçirdikleri şirketle ilgili anlaşmazlık sonucu Şahin'in şikayeti üzerine açılmıştı. Şahin, şikayet dilekçesinde Özdemir'in belediye başkanı olduğu dönemde kendisinden ortak oldukları şirketteki hissesini devretmesini istediğini, eğer devrederse Tosmur Belediyesi sınırları içerisinde yaptığı binaya iskan ruhsatı vereceğini söylediğini iddia etmişti. Özdemir hakkında bu şikayet sonucu 'İcbar suretiyle irtikap' yani 'Görevinin sağladığı güçle baskı kurarak menfaat elde etmek' suçlamasıyla, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Dünkü duruşmada Özdemir'in "Söz konusu binaya resmi olmasa da ortaktık" dediği bildirildi.