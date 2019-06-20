Alanya'da tiyatrolu kapanış

ALANYA Belediyesi’nin 4 yıldır destek verdiği program kapsamında 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle 21 okul Eko Okul Çevre Programı faaliyetlerine katıldı. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde Alanya Belediyesi ve Alanya Eko Okulları ile birlikte gerçekleştirilen fidan dikim etkinlikleri, Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santralleri (GES-1, GES-2, GES-3) teknik ziyaretleri, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜTÇEV) Antalya İl Koordinatörlüğü ile yapılan Alanya Eko Okulları dönem değerlendirme toplantısı, okul içi çevre eğitim etkinlikleri, Eko Team öğrencileri ile birlikte organik mutfak atıklarından kompost (organik gübre) yapımı, belediye başkanı ile çevre-enerji söyleşileri, TAP&Alanya Belediyesi ile yürütülen Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması gibi birçok çevre eğitim etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar ile öğrencilere çevre bilincini aşılamak, bilgi birikimlerine yenilerini eklemek, çevresel duyarlığa dikkat çekerek diğer insanlara örnek olmalarını sağlamak, doğal yaşama ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak gibi hedeflerle çevreci kent “Yeşil Alanya” olgusunun her geçen gün yerleşmesi amaçlanıyor.

MEZUNİYETLERİNİ ÇEVRE TİYATROSU İLE TAÇLANDIRDILAR

Yapılan faaliyetlerle eko okullar verimli bir yıl geçirmenin yanısıra Alanya genelinde “Eko Okul Programı” dahilinde 4 yıldır faaliyet gösteren Obaköy İlkokulu 4/A sınıfı Eko Team öğrencilerinin hazırlamış oldukları yılsonu etkinliği ile 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı sonlandırıldı.

Obaköy İlkokulu öğrencileri, yıl içerisinde çevre hassasiyeti vurgusuyla yapmış oldukları çeşitli çalışmalarının ardından mezuniyet törenlerinde gerçekleştirmiş oldukları ormanların korunması üzerine yazılmış olan çevre tiyatrosu ile de büyük bir beğeni kazandı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, yaptığı açıklamada Alanya genelindeki mevcut eko okullar ve programa yeni eklenecek olan eko okullar ile 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda çevre etkinlikleri ve çevre ana başlıklı projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 20:44