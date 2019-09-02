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Alanya'da temizlik zamanı

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü’nde şehri vatandaşlarla birlikte temizleyecek

GÜNDEM 02.09.2019, 21:51 Enes Subaşı
Alanya'da temizlik zamanı
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ALANYA Belediyesi, temizlik hassasiyetini göstermek, çevre duyarlılığını arttırmak, daha temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Çöp Toplama Günü'nde vatandaşlarla temizlik etkinliğinde buluşuyor.

SON TARİH 6 EYLÜL
Organizasyon ile ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir "15 Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte şehir genelinde farklı noktalarda temizlik yapılacak. Etkinliğin sistemli bir şekilde organize edilebilmesi için katılmak isteyenlerin en geç 6 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar belediyemize yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımızın yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları, dernekler, okullar ve diğer katılımcıların da başvurarak farkındalık projemize destek vermesini bekliyoruz" dedi.

#Temizlik #Alanya #Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
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