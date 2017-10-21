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Alanya'da temel atma töreninde yangın paniği

Alanya Türkler Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nin temel atma töreninde atılan havai fişekler yangın çıkardı

Alanya'da temel atma töreninde yangın paniği

Alanya Türkler Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi'nin temel atma töreninde atılan havai fişekler yangın çıkardı

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:25
Alanya'da temel atma töreninde yangın paniği
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RÜZGARLI havada atılan havai fişekler, tesis alanının etrafındaki ormana düştü. Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri ve bölgeye intikal eden yangın söndürme helikopteri, yangına müdahale ediyor. Törene gelenler, yetkililere, dikkatsiz ve öngörüsüz tutumlarından ötürü tepki gösterdi.

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Son Güncelleme: 21.10.2017 13:39
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Katı Atık Değerlendirme Ve Bertaraf TesisiTürklerAlanya
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