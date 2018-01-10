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Alanya'da tavuğa tecavüz skandalında flaş gelişme!

Alanya'da Hacıbaba Mezarlığı'nınn içindeki tuvalette, biri başı kesilerek öldürülen, diğeri de kan içinde 2 tavuk bulundu. Belediye çalışanları tarafından tuvaletten çıkarılan tavuklardan yaralı olanın da öldüğü öğrenildi

Alanya'da tavuğa tecavüz skandalında flaş gelişme!

Alanya'da Hacıbaba Mezarlığı'nınn içindeki tuvalette, biri başı kesilerek öldürülen, diğeri de kan içinde 2 tavuk bulundu. Belediye çalışanları tarafından tuvaletten çıkarılan tavuklardan yaralı olanın da öldüğü öğrenildi

10 Ocak 2018 Çarşamba 16:29
Alanya'da tavuğa tecavüz skandalında flaş gelişme!
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ALANYA'DA Hacıbaba Mezarlığı'nda bulunan tuvaleti kullanmak isteyen bir kişi, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Tuvaletin ön kısmında yolunmuş tüyler ve kan gören vatandaş, alaturka tuvaletin içinde ve yanındaki 2 tavuğu fark etti. Tavuklardan birinin başının kesilerek öldürüldüğünü belirleyen vatandaş, yanında bulunan diğer tavuğu ise kanlar içinde buldu. Tavukların fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşan vatandaş, bu işi yapanların çocuklara da zarar verebileceğini belirterek çevrede yaşayanları uyardı.

'DEHŞET VERİCİ BİR OLAY'

Fotoğrafları sosyal medyada gören Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, Alanya'da bir tanıdıklarını mezarlığa gönderdiklerini söyledi. Yanık, aldıkları bilgiye göre, 2 tavuğun belediye çalışanları tarafından tuvaletten çıkarıldığını belirtti. Yanık, "Diğer tavuğun da öldüğünü öğrendik. Mezarlık dışındaki market ve iş yerlerinin kameralarının araştırılması için başvuruda bulunduk. Bu sapkın zihniyetin yakalanması önemli. Bu dehşet verici bir olaydır, bunu yapan kişi bir çocuğa da aynı öfkeyi gösterebilir. Nasıl bir zihniyet 2 tavuğu mezarlık tuvaletine götürüp onları katleder ki" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 10.01.2018 17:06
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