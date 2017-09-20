Alanya'da ÖHEP’li öğrenciler hastanelik oldu

ÇALIŞTIKLARI yemek şirketinin ilgili birimlerinin uzmanlarca incelendiğini belirten ÖHEP yetkilileri, okulda kullanılan su ve gıdalardan numune alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “1977 yılında dönemin ileri gelenleri ve Hamdullah Emin Paşa Derneği’nin ortak çalışmaları sonucunda “özel ve kâr amacı gütmeden” kurulan, 1999 yılında vakıflaşarak Cumhuriyet Eğitim Vakfı Özel Hamdullah Emin Paşa Okulları adıyla eğitim-öğretim hayatına devam eden okulumuz; ana sınıfından liseye kadar 62 öğretmen, 20 personel ve 480’den fazla öğrencisiyle Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, çağdaş, yenilikçi, dil eğitiminde uzman, sanatsal, sportif ve akademik başarıda öncü olarak geleceğin aydın bireylerini yetiştirmeyi kendine hedef belirlemiştir. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sağlıklı olarak yetişmeleri de bizler için her şeyin üzerinde bir önem arz etmektedir. Son günlerde Alanya genelinde görülen sağlık sorununun 19.09.2017 tarihi akşam saatlerinde birkaç öğrencimizde de yaşanması üzerine hiçbir şüpheye yer vermemek adına ivedilikle İlçe Sağlık Müdürlüğüyle iletişime geçilmiş, okulumuzda kullanılan su ve gıda örnekleri yetkililere teslim edilmiştir. Uzun yıllardır çalıştığımız yemek şirketinin ilgili birimleri uzmanlarca incelenmiştir. Bu süreçte tüm önlemler okul yönetimi tarafından alınmıştır. Tüm öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”