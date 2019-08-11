Alanya'da Milletvekili Sena Nur Çelik vatandaşlarla bayramlaştı

Mehmet AL

KURBAN Bayramı’nın gelmesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da bayramlaşma heyecanı yaşandı. Alanya Kaymakamlığı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında Alanya’da bulunan vatandaşlar, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda ve derneklerin temsilcileri Alanya Kültür Merkezinde bayramlaştı. AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ve diğer kurum amirleri de yerini aldı. Bayramlaşmaya AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetimi. MHP İlçe Başkasnı Mustafa Türkdoğan ve ekibi katıldı. Belediye Zapıta ekipleri Milletvekili Sena Nur Çelik'e kolonya ve çikolata ikram ettiler.