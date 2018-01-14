Alanya'da korkutan işyeri yangını!

ALANYA'DA dün Ahmet Gözübüyük'e ait iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmezken, yangında can kaybı yaşanmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın maddi hasara neden oldu.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir'in ekibinde yer alan Ali İhsan Özdemir, yangın yerine giderek incelemelerde bulundu. Esnaf Ahmet Gözübüyük ile görüşen Özdemir, oda olarak destek vereceklerini söyledi.
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