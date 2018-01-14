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Alanya'da korkutan işyeri yangını!

Alanya'da bir iş yerinde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangında tamamen küle dönen işletmede maddi hasar meydana geldi

Alanya'da korkutan işyeri yangını!

Alanya'da bir iş yerinde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangında tamamen küle dönen işletmede maddi hasar meydana geldi

14 Ocak 2018 Pazar 11:42
Alanya'da korkutan işyeri yangını!
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ALANYA'DA dün Ahmet Gözübüyük'e ait iş yerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmezken, yangında can kaybı yaşanmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın maddi hasara neden oldu. 
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir'in ekibinde yer alan Ali İhsan Özdemir, yangın yerine giderek incelemelerde bulundu. Esnaf Ahmet Gözübüyük ile görüşen Özdemir, oda olarak destek vereceklerini söyledi.

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