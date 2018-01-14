Alanya'da kentsel dönüşüm rüzgarı başlıyor

‘3 YILLIK ÇALIŞMAMIZ NETİCELENDİ ALANYAMIZA HAYIRLI OLSUN’

Cumhuriyet Mahallesi’nde 44 hektarlık alan için kentsel dönüşüm dosyalarının Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığının müjdesini veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Alanya Belediyesi olarak vatandaşlarımıza yaşanabilir bir kent oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Bunun için şehir merkezinin ortasında kalmış Sanayi ile Milli Egemenlik Stadyumu arasında kalan bölgede kentsel dönüşüm uygulamak için riskli alan dosyamızı Plan ve Proje Müdürlüğümüz hazırlayıp, Ardından ilgili bakanlık aracılığı ille Bakanlar Kurulu onayına sunmuştuk. Hazırlık çalışmalarıyla birlikte 3 yıllık bir çalışmamızın sonucunda dosyamız Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak resmî gazetede yayınlandı. Halkımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARI ALANYA BELEDİYESİ YAPACAK

Riskli alanlar ile ilgili 6306 sayılı kanun gereği tüm çalışmaların Alanya Belediyesi tarafından yürütülüp hazırlandığını kaydeden Belediye Başkanı Yücel, “Kentsel Dönüşüm için Riskli alanların belirlenmesi gerekir. Bunun altyapısını ve tüm hazırlıklarını biz yaparız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bakanlar Kurulu kararı ile onay verilir.” dedi.

“HAK SAHİPLERİ İLE MÜTABAKAT SAĞLANDIKTAN SONRA İNŞAATA BAŞLAYACAĞIZ”

Bundan sonraki süreçle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yücel, “Riskli alan ilanıyla çalışmamız tamamlandı. Bundan sonraki süreç ise bölgede bulunan hak sahipleri tespiti, kentsel tasarım projelerinin hazırlanması ile devam edecektir. Ardından imar planlarının yapımı ve hak sahipleri ile anlaşma işlemleri ile devam edip, en son ortak mutabakat ile inşaat çalışmalarına başlanacaktır. İlgililer süreçle ilgili Plan ve Proje Müdürlüğümüzden bilgi alabilirler.” açıklamasını yaptı.

“SADECE BİNALARI DEĞİL YOLLARI VE SOSYAL DONATI ALANLARI İLE KENTİ YENİLEYECEĞİZ”

“Tüm vatandaşlarımızın içleri rahat olsun” şeklinde konuşan Belediye Başkanı Yücel şunları söyledi: “Tüm çalışmalar belediyemiz tarafından yürütülecektir. 44 hektar alanımızda amacımız sadece binaları yenilemek değildir. Bu uygulama kentimize hizmet edecek, daha geniş ve güvenli ulaşım ağları ile vatandaşlarımızın nefes alabileceği yeşil alanları ve sosyal donatı alanları ile bölgeyi dönüştürüp kenti yenileyeceğiz. 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının yürürlüğe girmesi ile kentimizde eski binalar riskli yapı ilan edilip yıkılmaları ve yerine yenileri yapılması iyice artmaya başladı. Bu uygulama bina sahiplerinin faydasına olsa da şehre zarar veriyor. Çünkü sadece binalar yenileniyor ama yollar aynı kalıyor, yeni yeşil alanlar, sosyal alanlar oluşturulamıyor.”

“ÇARPIK VE ESKİYEN YAPILAŞMA YERİNE YENİ BİR KENT OLUŞTURACAĞIZ”

“Alanya Belediyesi olarak dünyanın en güzel şehrinde geçmişten gelen yanlışlıklar ile oluşan çarpık yapılaşma içerisinden vatandaşlarımıza yine bulunduğu yerde daha refah, daha yeşil, denizi ve güneşi daha bol gören yeni daireleri ile yeni bir şehir sunacağız. 3 yıldır beklediğimiz bu kararla, daha yeni, daha modern, daha cazip yerleşim yerleri ve sosyal alanlar oluşturacağız. İleride hazırlayacağımız master planlar ile tüm kenti yenileyeceğiz.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKA MAHALLELERDE DE DEVAM EDECEK

“Cumhuriyet Mahallemizde başlattığımız dönüşüm çalışmalarına şehrimizin diğer bölgelerinde devam edeceğiz. Dünyanın en güzel bölgesi olan Damlataş, Büyük Otel, Çimen Otel Bölgeleri, Kütürüp, Bektaş, Çarşı, Saray, Güllerpınarı, Mahmutlar gibi mahallelerimiz öncelikli olarak kentsel dönüşüm uygulamaları yapmayı hedefliyoruz. Daha sonra da tüm kenti bütüncül ele alıp, uygun olan tüm mahallelerimizi kentsel dönüşüme sokarak kenti yenileyeceğiz.”

BAŞKAN YÜCEL’DEN ÖZHASEKİ VE ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR

“Kentsel Dönüşüm çalışmalarımızda bizlere çok büyük destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Bakanlar Kurulumuza, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen’e, emek ve destek veren tüm kurum ve şahıslara teşekkür ederim.”