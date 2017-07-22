Alanya'da İngiliz gençlere grup seks tacizi iddiası!

ALANYA'DA tatil yapan İngiliz gençler dört günde iki kez cinsel tacize uğradıklarını iddia ediyorlar, ancak olaya gülen otel görevlileri 'grup seks yapmak istediklerini iddia ederek' onları suçluyor.

Yurtdışına ilk kez çıkan dört İngiliz genç iki kez cinsel tacize uğradıklarını, ancak polisin yardım çağrılarını dikkate almadığını söylüyorlar.

Üç kadın ve bir erkekten oluşan grup Alanya Kleopatra Plajı'nda 3 yıldızlı bir otelde kalıyorlardı. Ancak, 19 yaşındaki kızlardan birisine göre, kendisi tatillerinin üçüncü gecesinde bir otel görevlisi tarafından tacize uğradı ve göreliyi itmek durumunda kaldı. Bir sonraki gece kızlardan bir diğeri gece yarısı sahilde bir erkek grubu tarafından elle taciz edildiğini ve tacizin devam etmemesi için gruptan kaçmak durumunda kaldığını iddia etti.

Grup otele bu konuyu açtığında ise resepsiyon çalışanları bu iddialara kahkahalarla karşılık verdi. Grup daha sonra şikayetlerini polise iletti ancak grubun söylediklerine göre polis yardımcı olmak konusunda pek istekli değildi. Kızlardan birisinin annesinin söylediklerine göre İngiliz konsolosluğu gençlerin bölgeyi terketmelerini öğütledi.

Anne, olayı oldukça üzücü bulmuş. "Arkadaş olarak ilk tatillerinde orayı tercih ettiler ve başlarına böyle bir olay gelmesi gerçekten çok üzücü. Ben de dahil olmak üzere gençlerin ebeveynleri için de stres dolu bir süreç oldu zira onlara yardım etmek istedik ancak elimizden bir şey gelmedi. Ayıca yardımcı olabilmek amacıyla o kadar çok telefon açtık ki yüzlerce pound telefon faturası birikti."

Grubun rezervasyonu yaptığı site olan LastMinute.com'un yetkilileri 'kısıtlı bölgesel müsaitlik' yüzünden kalmaları için alternatif bir seçenek sunamadıklarını, ancak paralarını geri ödediklerini belirtti. Bunun yanında, site yetkilileri otel yöneticisinin gençlere kalabilecekleri bir yer sağladını da belirtti.