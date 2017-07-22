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Alanya'da İngiliz gençlere grup seks tacizi iddiası!

İngiltere'nin çok tirajlı gazetesi DailyMail'de yer alan habere göre, Alanya'da tatil yapan İngiliz gençler dört günde iki kere tacize uğradı

Alanya'da İngiliz gençlere grup seks tacizi iddiası!

İngiltere'nin çok tirajlı gazetesi DailyMail'de yer alan habere göre, Alanya'da tatil yapan İngiliz gençler dört günde iki kere tacize uğradı

22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:50
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ALANYA'DA tatil yapan İngiliz gençler dört günde iki kez cinsel tacize uğradıklarını iddia ediyorlar, ancak olaya gülen otel görevlileri 'grup seks yapmak istediklerini iddia ederek' onları suçluyor.

Yurtdışına ilk kez çıkan dört İngiliz genç iki kez cinsel tacize uğradıklarını, ancak polisin yardım çağrılarını dikkate almadığını söylüyorlar. 

Üç kadın ve bir erkekten oluşan grup Alanya Kleopatra Plajı'nda 3 yıldızlı bir otelde kalıyorlardı. Ancak, 19 yaşındaki kızlardan birisine göre, kendisi tatillerinin üçüncü gecesinde bir otel görevlisi tarafından tacize uğradı ve göreliyi itmek durumunda kaldı. Bir sonraki gece kızlardan bir diğeri gece yarısı sahilde bir erkek grubu tarafından elle taciz edildiğini ve tacizin devam etmemesi için gruptan kaçmak durumunda kaldığını iddia etti. 

Grup otele bu konuyu açtığında ise resepsiyon çalışanları bu iddialara kahkahalarla karşılık verdi. Grup daha sonra şikayetlerini polise iletti ancak grubun söylediklerine göre polis yardımcı olmak konusunda pek istekli değildi. Kızlardan birisinin annesinin söylediklerine göre İngiliz konsolosluğu gençlerin bölgeyi terketmelerini öğütledi. 

Anne, olayı oldukça üzücü bulmuş. "Arkadaş olarak ilk tatillerinde orayı tercih ettiler ve başlarına böyle bir olay gelmesi gerçekten çok üzücü. Ben de dahil olmak üzere gençlerin ebeveynleri için de stres dolu bir süreç oldu zira onlara yardım etmek istedik ancak elimizden bir şey gelmedi. Ayıca yardımcı olabilmek amacıyla o kadar çok telefon açtık ki yüzlerce pound telefon faturası birikti."

Grubun rezervasyonu yaptığı site olan LastMinute.com'un yetkilileri 'kısıtlı bölgesel müsaitlik' yüzünden kalmaları için alternatif bir seçenek sunamadıklarını, ancak paralarını geri ödediklerini belirtti. Bunun yanında, site yetkilileri otel yöneticisinin gençlere kalabilecekleri bir yer sağladını da belirtti.

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Son Güncelleme: 24.07.2017 17:56
Anahtar Kelimeler:
AlanyaGrup SeksTatilİngilizDailymail
Yorumlar
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Cakır 2017-07-24 15:06:53

tacizcileri yakalayıp bi guzel döve döve sikmek lazım...

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rifat 2017-07-22 23:25:24

yazıklar olsun!bu alçaklar bulunsun ve en ağır cezaya çarptırılsın !

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fero 2017-07-23 00:38:03

Tatillerini beleş e getirmişler böylelikle

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nuri görür 2017-07-22 15:23:28

Rezalet.

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sinan bey 2017-07-22 20:13:04

cinsel açlığın afrikasında ne bekliyodunuz ki

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Merve 2017-07-22 21:27:03

Bekleyin turist gelir yakında mumla bile arayamayacaksınız.

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Pam 2017-07-23 12:22:12

Tum avrupa agiz birligi yapmiscasina nerden vuracaklarini sasirdi.olay gercekse rezalet degilse de rezalet.Artik her iki yonde de kendimizi toparlamanin zamani geldi geciyor...

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Hakan 2017-08-04 04:01:51

Daha önce turizm sektöründe çalışmış biri olarak iddia ediyorum ki, olay tamamen turistlerin kurgudur. Çünkü bu yolla paralarını tamamen geri aldıkları gibi kendi ülkelerinde de medyaya hikayelerini anlatıp maddi kazanç sağlıyorlar. Bu kişilerin dünya genelinde seyahat ettikleri yerlerde aynı sebeple turizm firmalarını dolandırdıkları kesin. Ülkemiz tüm turistler için son derece güvenlidir ve kimse de bunların iddia ettiği kadar azmamıştır...

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