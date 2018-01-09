Alanya'da iğrenç olay! Mezarlık tuvaletinde tavuğa tecavüz iddiası

ALANYA’DA Hacıbaba Mezarlığı tuvaletine giren bir vatandaş korkunç bir manzarayla karşılaştı. Tuvaletin içerisinde can çekişen ve dışlık kısmı tamamen parçalanmış kanlar içinde duran bir tavuğu, yanında ise yine arkasından kan gelen bir tavuğu gören vatandaş hayrete düştü. Mezarlık tuvaletinde karşılaştığı manzaraya anlam veremeyen ve aklına ”Bu tavuklara tecavüz mü edildi?” sorusu gelen vatandaş, yetkilileri göreve davet ederek mezarlık tuvaletindeki bu skandal olayın aydınlatılmasını istedi.