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Alanya'da iğrenç olay! Mezarlık tuvaletinde tavuğa tecavüz iddiası

Alanya’da bir mezarlığın tuvaletinde vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulunan iki tavuk görenleri dehşete düşürdü. Tavukların dışlık kısmının parçalanmış ve kanlar içinde oluşu ”Bu tavuklar tecavüze mi uğradı?” sorusunu akıllara getirdi

Alanya'da iğrenç olay! Mezarlık tuvaletinde tavuğa tecavüz iddiası

Alanya’da bir mezarlığın tuvaletinde vatandaşlar tarafından kanlar içinde bulunan iki tavuk görenleri dehşete düşürdü. Tavukların dışlık kısmının parçalanmış ve kanlar içinde oluşu ”Bu tavuklar tecavüze mi uğradı?” sorusunu akıllara getirdi

09 Ocak 2018 Salı 16:41
Alanya'da iğrenç olay! Mezarlık tuvaletinde tavuğa tecavüz iddiası
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ALANYA’DA Hacıbaba Mezarlığı tuvaletine giren bir vatandaş korkunç bir manzarayla karşılaştı. Tuvaletin içerisinde can çekişen ve dışlık kısmı tamamen parçalanmış kanlar içinde duran bir tavuğu, yanında ise yine arkasından kan gelen bir tavuğu gören vatandaş hayrete düştü. Mezarlık tuvaletinde karşılaştığı manzaraya anlam veremeyen ve aklına ”Bu tavuklara tecavüz mü edildi?” sorusu gelen vatandaş, yetkilileri göreve davet ederek mezarlık tuvaletindeki bu skandal olayın aydınlatılmasını istedi.

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Son Güncelleme: 09.01.2018 16:54
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AsayişHacıbabaHacıbab MezarlığıTavuğa TecavüzMezarlıkAlanya
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