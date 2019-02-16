Alanya'da görev yapmıştı! Şehadeti Türkiye'yi yasa boğdu

ALINAN bilgiye göre, Uşak Banaz ilçesi Dilek Mahallesi'nde bir adamın balkondan tırmanarak iki kadının yaşadığı eve girdiği ihbarı üzerine olay yerine Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibine, eve giren Çetin K. av tüfeğiyle ateş açtı. Çıkan çatışmada daha önce Alanya’da da görev yapan 2 çocuk babası polis memuru Mehmet Aksoy yaralandı. Zanlı evde bulunan Gülay A. isimli kadını da yaraladı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı polis Mehmet Aksoy şehit oldu. Hafif yaralı Gülay A. ise tedavi altına alındı. Bir polisi şehit eden bir kadını ise yaralayan Çetin K. polis tarafından etkisiz hale getirildi. Zanlının daha önce de eve 4 kez zorla girdiği ve uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi.