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Alanya'da Fatih şehidimiz için mevlit okundu

Dört gün önce Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK’lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda kaldırıldığı hastanede şehit düşen Gazipaşalı Uzman Çavuş Fatih Uysal için, Bektaş Mahallesi’ndeki 106. Sokak’ta bulunan evinin önüne kurulan taziye çadırında mevlit okundu

Alanya'da Fatih şehidimiz için mevlit okundu

Dört gün önce Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK’lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda kaldırıldığı hastanede şehit düşen Gazipaşalı Uzman Çavuş Fatih Uysal için, Bektaş Mahallesi’ndeki 106. Sokak’ta bulunan evinin önüne kurulan taziye çadırında mevlit okundu

17 Mart 2018 Cumartesi 14:14
Alanya'da Fatih şehidimiz için mevlit okundu
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Haber: Alper KUTAY

TAZİYE ziyaretçileri arasında Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu da vardı. Mevlidin ardından, taziye ziyaretinde bulunan vatandaşlara yemek ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKKBektaş Mahallesi
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