Alanya'da 'Çavuşoğlu' bayramı

Haber: Alper KUTAY

65. HÜKÜMET'İN Bakanlar Kurulu'nda revizyona gidildi. Yeni isimleri dün saat 14.30 sularında Başbakan Binali Yıldırım açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı dün saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 12.20'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat 50 dakika sonra sona erdi. İki ismin yaptığı görüşme sonrası, 65. Hükümet'in Kabinesi'nde yer alan isimlerin bazılarında değişikliğe gidildi. 65. Hükümet'in yeni kabinesinde Alanya'nın gururu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yeniden aynı görev verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2001'de AKP'yi kurarken beraber yola çıktığı Alanya'nın gururu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yeni Kabine'de de vazgeçmedi. Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, Mehmet Müezzinoğlu, Akif Çağatay Kılıç, Faruk Çelik ve Nabi Avcı ise yeni listede yer almadı.

İŞTE YENİ KABİNE ÜYELERİ

Kabine'ye yeni giren isimler; Abdülhamit Gül, Jülide Sarıeroğlu, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba ve Ahmet Demircan oldu. 65. Hükümet'in yeni Bakanlar Kurulu'nda Başbakan Yardımcısı olarak Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu'na görev verildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ise Ahmet Arslan oldu.

'GİDENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu değişiklikle beraber 15 bakanımız aynı görevini sürdürecek. 5 yeni arkadaşımız önce görev yapan arkadaşlardan görevi devralacak. 6 bakan ise yine kabinede görevlerini sürdürecekler. Bakanlar Kurulu'nun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya da görev değişikliği gibi bir sonuç ortaya çıktı. Bugüne kadar görev yapan bu değişiklikle birlikte görev almayan, görevini tamamlayan arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

İLGİLİ HABERLER

'Çavuşoğlu Alanya için büyük şans'

Çavuşoğlu'ndan Alanya'ya mesaj