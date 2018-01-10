Alanya'da Çalışan Gazeteciler Günü böyle kutlandı

BUGÜN '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'. 1961 yılında gazetecilerin çalışma haklarında çok önemli iyileştirmeler içeren 212 sayılı yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabulü üzerine tam 9 gazete sahibi yasayı protesto etme kararı aldı. Üç gün boyunca gazetelerini yayından kaldıracaklarını açıklayan gazete sahiplerine, gazetecilerden farklı bir tepki geldi. Bu gazetelerde çalışan gazeteciler, 10 Ocak 1961 günü haklarına ve basın özgürlüğüne sahip çıkmak amacıyla sendika binası önünde toplanarak yürüyüş yaptı. Gazeteciler, patronların boykot kararı karşısında "Basın" adını verdikleri kendi gazetelerini sendikanın öncülüğünde çıkaracaklarını duyurdu. 11, 12 ve 13 Ocak 1961 tarihlerinde kendi gazetelerini yayınlamayı başaran gazetecilerin bu hareketinden sonra 10 Ocak günü 'Çalışan Gazeteciler Bayramı' ilan edildi.

ATA'YA ÇELENK SUNMA VE KAHVALTI



AGC yönetimi ve üyeleri, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle bugün saat 10.00’da, 18 Şubat 1935 tarihinde Alanya'yı ziyaret eden Ulu Önder Atatürk'ün iskelede gemiden karaya çıktığı noktada bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Gazeteciler, çelenk töreninin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ev sahipliğinde İskele Rıhtım Restoran'daki kahvaltıda buluştu. Programa Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ahmet Pınarbaşı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Mehmet Durdu Öner, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Serkan Akbaba, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavüt ve çok sayıda basın mensubu katıldı. TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açılış konuşmasında, 'Aslında bu yasa 1952 yılında çıkan bir yasa. O gün siyasi iktidarın farklı düşüncelerle çıkardığı bir yasa. 8 Ocak 1961 tarihinde ihtilal hükümetinin yaptığı bir değişiklikle çalışan gazetecileri patron ve siyasi etkiler altında bırakmadığını öngören bir yasa bu yasa. Fakat 57 yılda birçok kez değişikliğe uğradı. Gazetecilere tanınan bircok hak ellerinden alınmış. Daha sonra bugünü bir kendi içimizde eleştiri yapma gününe çevirdik. Türkiye'de gazetecilik yapmak artık o kadar kolaylaştı ki merdiven altı gazeteciler türedi. Kopyala yapıştır dediğimiz gazeteciler maalesef her geçen gün artıyor. Bu da aslında bugün kutladığımız günün anlamına karşıda bir emek hırsızlığıdır. Geçen sene 45 gazeteci öldü. Nitekim dün Alanya Adliyesi'nde iki gazeteciye saldırıldı. Bu şartlar altında çalışan gazetecilere haksızlık yapılıyor. Mutlaka bir emek olmalı emek olmadan yemek olmuyor.

'ALANYA MEDYA ÖRGÜTLENMESİ PARMAKLA GÖSTERİLİYOR'



Bugün aramızda Alanya'da gerçekten önemli bir medya örgütlenmesi var. Bu anlamda kurucularımızdan Hayrettin Barbaros, eski cemiyet başkanlarımızdan Servet Sipahioğlu aramızda onlara hoşgeldiniz diyorum. Alanya'da gazetecilik gerçekten önde ve parmakla gösterilen bir medya halinde. Bu gücü bizlere sunan tüm meslektaşlarıma, medya patronlarına çok teşekkür ediyorum. Kahvaltı etkinliği bize nezaket göstererek organize eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür ediyorum. Herkese bu organizasyona katıldığı için teşekkür ediyor, tüm gazetecilerin gününü kutluyorum" dedi.

‘ÖNCÜ BİR YAPILANMA VAR’

ALKÜ Rektörü Pınarbaşı da, “Her yönüyle öncü ve örnek olan Alanya basında da gerçekten öncü ve lider bir duruş sergiliyor. Gerek basılan gazeteler, televizyonlar ve internet televizyonları olarak çok güçlü bir basına sahibiz. Alanya'da en küçük bir problemde gazeteciler olaya el atarak yetkililere iletiyor. Böylece sorunların hızlıca çözülmesi sağlanıyor. Dinamik, çalışkan, ahlaklı ve ilkeli bir basınımız var. Biz eğitim camiası olarak basınımızla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle tüm AGC çalışanlarımızın gününü kutluyorum. Sizler için çok daha güzel günlerin gelmesini diliyorum” dedi.



‘HALKIN MÜŞTEREK SESİ’

Alanya Belediye Başkanı Yücel ise, “Basın halkımızın müşterek sesidir inancı ve anlayışıyla gününüzü kutluyorum. Memleket için daha kalıcı imzalar atmayı Allah nasip etsin. Ben verilen her emeğe saygı duyduğum gibi basının da emeğine saygı duyuyorum” diye konuştu.

‘MARKA BİR ŞEHRE MARKA BİR BASIN’

Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya da şunları söyledi: “Çalışan gazeteciler günü münasebetiyle bugün bir aradayız. Bu davete iştirak etmenin mutluluğunu ben de yaşamış oldum. Bizler marka bir şehir yaratmanın gayreti içinde olan kişiler olarak marka bir basınımızın olması, Alanya adına gurur verici bir olay. Bizler Alanya'da gerçekleştirdiğimiz her organizasyonda basınımızla birlikte olduk. Onlara hürmeten de sosyal medyayı Alanya'da çok fazla kullanıyorum. Çünkü haberi yapsın istiyorum. 10 Ocak gazeteciler gününüzü kutluyorum.”