Alanya'da büyük endişe! CEO'nun yüzü umut vermiyor

İNGİLTERE'DE dev şirketin geleceğine ilişkin toplantı sona erdi. Thomas Cook CEO’su Peter Fankhauser, toplantıdan çok kötü bir yüz ifadesiyle çıktı. Fankhauser, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında zaman zaman yere bakarak yürüdü ve tek bir kelime bile yanıt vermedi. Fankhauser'in yüzünden okunanlar kimseye umut vermedi. Alanya turizm sektörü son derece endişeli bekleyişini sürdürüyor.

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