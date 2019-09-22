Alanya'da büyük endişe! CEO'nun yüzü umut vermiyor
Turizm sektöründe Thomas Cook paniği sürüyor. Uçuşlar her an durabilir. 120 bin turist Türkiye'de mahsur kalabilir. Bir çok otelci iflas edebilir. Sonucu merakla beklenen toplantı bitti ve Thomas Cook CEO'su sorulara yanıt vermedi.
GÜNDEM 22.09.2019, 20:48 22.09.2019, 20:58
İNGİLTERE'DE dev şirketin geleceğine ilişkin toplantı sona erdi. Thomas Cook CEO’su Peter Fankhauser, toplantıdan çok kötü bir yüz ifadesiyle çıktı. Fankhauser, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında zaman zaman yere bakarak yürüdü ve tek bir kelime bile yanıt vermedi. Fankhauser'in yüzünden okunanlar kimseye umut vermedi. Alanya turizm sektörü son derece endişeli bekleyişini sürdürüyor.
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|5
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|-2
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|7
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|7
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|6
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|6
|5
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|4
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|O
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|5
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|10
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|5
|8
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|8
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|4
|8
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|5
|7
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|5
|7
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|5
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|5
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|5
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|5
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|2
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|1