banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Alanya'da büyük endişe! CEO'nun yüzü umut vermiyor

Turizm sektöründe Thomas Cook paniği sürüyor. Uçuşlar her an durabilir. 120 bin turist Türkiye'de mahsur kalabilir. Bir çok otelci iflas edebilir. Sonucu merakla beklenen toplantı bitti ve Thomas Cook CEO'su sorulara yanıt vermedi.

GÜNDEM 22.09.2019, 20:48 22.09.2019, 20:58
Alanya'da büyük endişe! CEO'nun yüzü umut vermiyor
banner404

İNGİLTERE'DE dev şirketin geleceğine ilişkin toplantı sona erdi. Thomas Cook CEO’su Peter Fankhauser, toplantıdan çok kötü bir yüz ifadesiyle çıktı. Fankhauser, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında zaman zaman yere bakarak yürüdü ve tek bir kelime bile yanıt vermedi. Fankhauser'in yüzünden okunanlar kimseye umut vermedi. Alanya turizm sektörü son derece endişeli bekleyişini sürdürüyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

#fankhauser #peter #Cook #Thomas
Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:38
Öğle 12:55
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Fatih Karagümrük 5 9
4. Keçiörengücü 5 9
5. Bursaspor 5 9
6. Hatayspor 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 5 10
2. Sevilla 4 10
3. Real Sociedad 5 10
4. Atletico Madrid 5 10
5. Villarreal 5 8
6. Real Madrid 4 8
7. Athletic Bilbao 4 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Deportivo Alaves 4 5
13. Valencia 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
banner440
banner545