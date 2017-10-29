Alanya'da 'Belediye Sarayı' çilesi

ALANYA Belediye Sarayı inşaatı nedeniyle kullanılamayan yağmur suyu drenajları, bölgeyi sürekli sular altında bırakıyor.
Bölge sakinleri, yaya ve araçlara geçit vermeyen, tehlike yaratan Eğriköprü yolunun bugün üçüncü kez sular altında kaldığını belirterek "Yol kenarında bulunan işyerleri de sular altında kaldı. Bu esnafların ciddi maddi hasarı söz konusu. Belediye inşaatının temeli de sularla doldu ve bir göle dönüştü. Proje sırasında bunu hesaplayamadılar mı? Bu rezalete artık son verilmeli" dediler.
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İyi Seyirler.
Adres deki apartmanı SOKAK giderleri tıkalı olduğu için 20 mt. ilerideki OBA çağına yağmur sularını aktarilmiyor bunun için apt. Bodrumunu sular bastı belediye çaresiz gelip bakip gidiyorlar