Alanya'da battıçıktı göle döndü

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi çizdirilen ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanarak hizmete açılan Telekom Kavşağı'ndaki katlı kavşağın bir bölümünde bulunan battıçıktı göle döndü. Bölgeden geçen sürücüler zor anlar yaşarken, sosyal medyada, "Büyük şehirlere benzemişiz. Bizi hemen il yapsınlar", “Köprülü kavşaklar metropol adımıydı. Bu görüntülerle dörtdörtlük metropol olduk” gibi yorumlar yapıldı.