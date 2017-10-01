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Alanya'da battıçıktı göle döndü

Alanya'da dün başlayan ve bugün de etkili olan sağanak yağış sonucunda Çevreyolu'ndaki battıçıktı sular altında kaldı

Alanya'da battıçıktı göle döndü

Alanya'da dün başlayan ve bugün de etkili olan sağanak yağış sonucunda Çevreyolu'ndaki battıçıktı sular altında kaldı

01 Ekim 2017 Pazar 12:47
Alanya'da battıçıktı göle döndü
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi çizdirilen ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanarak hizmete açılan Telekom Kavşağı'ndaki katlı kavşağın bir bölümünde bulunan battıçıktı göle döndü. Bölgeden geçen sürücüler zor anlar yaşarken,  sosyal medyada, "Büyük şehirlere benzemişiz. Bizi hemen il yapsınlar", “Köprülü kavşaklar metropol adımıydı. Bu görüntülerle dörtdörtlük metropol olduk” gibi yorumlar yapıldı.

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AlanyaBattıçıktıSağanak YağışYollar Göle Dndü
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