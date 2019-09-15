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Alanya'da acı kayıp: İYİ Parti yasta

İyi Parti Alanya Kurucu Yönetim Kurulu üyesi geçirdiği trafik kazasında Mustafa Özkan hayatını kaybetti

GÜNDEM 15.09.2019, 08:01 15.09.2019, 09:05
Alanya'da acı kayıp: İYİ Parti yasta
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AÇIKLAMA İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın'dan geldi. Apaydın, haftasonu için gittiği Hadim ilçesinden dönerken Bozkır-Akseki yolu üzerinde geçirdiği trafik kazasında vefat eden Özkan için şu açıklamayı yaptı:

"İYİ Parti Alanya ilçe teşkilatını kurma görevini aldığımız ilk günlerde kendisi gelerek bizimle çalışmak istediğini, bu oluşum için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapacağını söyledi.  Bizeumut verdi, güç verdi. Birlikte yol yürümekten, çalışmaktan dolayı huzurluyum. Seni kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun güzel kalpli adam.

İyi Parti Alanya kurucu yönetim kurulu üyemiz Mustafa Özkan'ı kaybettik. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#İYİ Parti
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