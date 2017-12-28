Alanya'da 3 milyon 834 bin TL'lik dev ihale

Haber: Alper KUTAY
SARAY Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki aquapark ve işyerleri iki yıllığına, Belediye Çay Bahçesi 1 yıllığına ve Avsallar Mahallesi İncekum Caddesi’ndeki akaryakıt istasyonu ise 5 yıllığına kiraya verildi. Diğer taşınmazlarla birlikte bu ihalelerden toplam 3 milyon 834 bin 450 TL gelir elde edildi. Aquapark ve işyerleri 2 milyon 210 bin TL, Belediye Çay Bahçesi 656 bin TL, İncekum Akaryakıt İstasyonu ise 366 bin TL'ye açık artırma usulüyle ihale edildi.
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