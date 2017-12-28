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Alanya'da 3 milyon 834 bin TL'lik dev ihale

Alanya Belediyesi encümen toplantısında, aralarında Belediye Çay Bahçesi, aquapark ve işyerleri ile Avsallar Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun da yer aldığı taşınmazların ihalesi gerçekleştirildi

Alanya'da 3 milyon 834 bin TL'lik dev ihale

Alanya Belediyesi encümen toplantısında, aralarında Belediye Çay Bahçesi, aquapark ve işyerleri ile Avsallar Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun da yer aldığı taşınmazların ihalesi gerçekleştirildi

28 Aralık 2017 Perşembe 16:19
Alanya'da 3 milyon 834 bin TL'lik dev ihale
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Haber: Alper KUTAY

SARAY Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki aquapark ve işyerleri iki yıllığına, Belediye Çay Bahçesi 1 yıllığına ve Avsallar Mahallesi İncekum Caddesi’ndeki akaryakıt istasyonu ise 5 yıllığına kiraya verildi. Diğer taşınmazlarla birlikte bu ihalelerden toplam 3 milyon 834 bin 450 TL gelir elde edildi. Aquapark ve işyerleri 2 milyon 210 bin TL, Belediye Çay Bahçesi 656 bin TL, İncekum Akaryakıt İstasyonu ise 366 bin TL'ye açık artırma usulüyle ihale edildi.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 16:31
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt IstasyonuAquaparkBelediye Çay BahçesiIhaleAlanya
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